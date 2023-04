Finais do BBB já tiveram recorde de aprovação e disputa acirrada; relembre

De recorde de aprovação a disputa acirrada, relembre algumas das finais marcantes do BBB

Com mais uma edição chegando ao fim, o BBB 23 se encerra nesta terça-feira, 25, com a final do programa. Bruna Griphao (24), Aline Wirley (41) e Amanda (32) são as últimas competidoras desta edição do reality show a disputar o prêmio da casa mais vigiada do Brasil. O BBB, porém, já tem anos de exibição e, com eles, acumulou algumas vitórias emocionantes. De recorde de aprovação a disputa acirrada, relembre algumas das finais marcantes do reality show:

DISPUTA ACIRRADA

Em sua terceira edição, o BBB consagrou uma de suas finais mais tensas com uma disputa acirrada entre os finalistas. Em uma vitória de 51% por 49%, Dhomini Ferreira (50) levou o prêmio do reality show e desbancou Elane Silva. A votação de 2003 ainda permanece uma das mais acirradas de todo o programa.

PRIMEIRA VENCEDORA

Um ano depois, mais uma final marcante entrava para a história do BBB. Apenas com vencedores homens até então, a edição de 2004 inaugurou a primeira vitória de uma mulher no reality show. Com 69% dos votos, a babá Cida (39) levou o grande prêmio, desbancou o concorrente Thiago Lira (39) e ainda marcou a final do reality show com seu pioneirismo feminino.

APROVAÇÃO RECORDE

Ainda nos anos 2000, o BBB viveu outra final marcante. Diego Alemão (42) venceu o BBB 7 com 91% de aprovação, entrando para os recordes do reality show que, até então, não tinha passado por uma final com quase consenso de votos. Em 2012, porém, o título de vencedor mais aprovado passou para Fael Cordeiro (36), que teve 92% dos votos na final.

VITÓRIA NA PANDEMIA