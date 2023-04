Tarólogos acertaram previsões para o BBB 23? Lista vai de desistência a vencedora

Confira se os tarólogos acertaram previsões para participantes do BBB 23

O BBB 23 pode ter supreendido muitos telespectadores com suas eliminações, brigas e expulsões, mas o futuro da edição do reality show já estava determinado para alguns especialistas. Com previsões que já se concretizaram ou que ainda esperam pelo resultado final do programa, confira se os tarólogos acertaram as previsões para o BBB 23 com lista que vai de desistência a vencedora do reality.

Amanda (31), uma das três finalistas do BBB 23, é uma das apostas da internet para levar o prêmio da casa mais vigiada do Brasil. A vitória da loira, porém, estaria garantida há mais de um mês, segundo a taróloga Ana de Évora. A profissional previu no dia 20 de março que a médica sairia vencedora, e mantém o posicionamento com suas novas previsões. Ela também já tinha chamado a atenção da web antes, quando cravou a expulsão de Cara de Sapato (33) e Mc Guimê (30).

Outro participante do BBB 23 que teve seu destino no programa previsto foi Bruno Gaga (32). O tarólogo Val Couto já havia garantido a desistência de um competidor na edição do reality show muito antes do brother dar sinais de que apertaria o botão para sair da casa mais vigiada do Brasil. Em conversa com a Contigo!, no início da competição, o profissional contou sobre sua previsão. "Vamos ter também a desistência, uma pessoa vindo a desistir do Big Brother. Vamos ter uma possível desistência, tem alguém pensando claramente em desistir, pensando muito em sair da casa, imaginando que a ida para o Big Brother foi um erro", revelou ele.

