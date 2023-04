Virginia Fonseca tem previsão perigosa após terceira gravidez, segundo tarólogo

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revelou que Virginia Fonseca deve viver terceira gravidez ainda neste ano

Virginia Fonseca (23) tem dado o que falar com seu casamento com Zé Felipe (24) e suas duas filhas, Maria Alice, que vai completar dois anos em maio, e Maria Flor, de apenas cinco meses. A família, porém, deve aumentar ainda mais em 2023, segundo o tarólogo Val Couto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou que a influencer deve viver outra gravidez ainda neste ano e fez uma previsão perigosa para a união do casal após o terceiro filho.

"Virginia vindo a engravidar novamente, dessa vez de um menino. Um menininho chega na vida dela. As cartas mostram um menino, porque eu vejo a energia dessa criança que tem uma maneira de pensar muito forte, uma maneira de ser muito decidido. Então, está chegando algo bom aí. Ela também fecha o ano com algo maravilhoso e com muita felicidade na vida dela", revelou o tarólogo sobre a possível gravidez de Virginia Fonseca .

Mesmo com as boas previsões, Virginia Fonseca não vai estar livre de perigos em 2023. Segundo o tarólogo, sua união com Zé Felipe vai ser abalada por polêmicas ainda neste ano. "Virginia vai ter um falatório muito grande do casamento dela. Vão ter muitos buchichos e polêmicas envolvendo o casamento", previu Val Couto. Ele compartilhou que a influencer vai enfrentar muitos desafios com o marido ao longo do ano: "Vai rolar uns buchichos aí sobre separação, até uma possível traição do marido".

