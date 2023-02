Juntos há quase três anos, Zé Felipe e Virgínia Fonseca se conheceram pela internet; relembre

História de amor de Zé Felipe e Virgínia Fonseca promete ir longe com família em crescimento

O cantor Zé Felipe (24) e a influencer Virgínia Fonseca (22) são um casal muito comentado na internet. Juntos há menos de três anos, eles já são casados, fizeram tatuagens com as iniciais um do outro e têm duas filhas. Com a vida compartilhada nas redes, a história de amor deles foi acompanhada de perto pelos internautas desde que se conheceram, e promete ir longe com a família em crescimento.

Zé Felipe descobriu a influencer, que já tinha fama no Tik Tok, por um de seus vídeos. Ele se interessou pela loira e decidiu se arriscar ao mandar uma mensagem. Correspondidos, eles passaram a conversar virtualmente. Durante esse período, a paixão já era tão forte que o cantor dedicou uma música para a amada.

Depois da homenagem, o rapaz viajou até a cidade da garota, que morava em Londrina, para encontrá-la. Não passou muito tempo até que Zé Felipe decidiu pedir Virgínia Fonseca em namoro. O pedido, que aconteceu no calor do momento, pegou a garota de surpresa, mas ela aceitou.

O casal, que não morava no mesmo estado, deu um jeito de ficar mais perto. Após três dias da oficialização do pedido nas redes, Virgínia se mudou para a casa do sogro, Leonardo. Em apenas uma semana desde o início do relacionamento, os dois eternizaram a paixão em tatuagens nas mãos, com as iniciais um do outro e um trevo de quatro folhas. Em pouco tempo, eles decidiram procurar uma mansão para morar juntos em Goiânia.

Após dois meses de namoro, Virgínia realizou uma lipoaspiração. Enquanto se recuperava do procedimento cirúrgico, ela descobriu que estava grávida. Por meio de uma live nas redes sociais, o casal revelou que esperava uma menina. Em menos de um mês do anúncio, Zé Felipe não se conteve e pediu a amada em casamento. Em uma cerimônia intimista, eles se casaram na sala de estar da mansão em Goiânia, mas essa não foi a única vez. Depois, eles também oficializaram a união em Gramado, no Rio Grande do Sul, e em Las Vegas, em uma viagem aos Estados Unidos.

Em maio de 2021, chegou a esperada bebê na família, Maria Alice, e, menos de um ano após sua chegada, o casal já anunciava uma nova gravidez. Maria Flornasceu em outubro de 2022, e logo vai perder o posto de caçula, já que o cantor e a influencer planejam mais um filho para a família.