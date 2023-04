Gisele Bündchen viverá surpresas em 2023, prevê tarólogo: 'Chocada'

Em entrevista à CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto previu surpresas na vida amorosa de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen (42) deu o que falar com o término de seu casamento de 13 anos com Tom Brady (45) no ano passado. Após a separação, a vida amorosa da modelo não deve ficar parada, segundo o tarólogo Val Couto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fez suas previsões para o ano da loira e garantiu que ela deve esperar muitas supresas em 2023, e até um novo casamento.

"Aparece um novo amor trazendo felicidade para a vida dela. Eu acredito que até o mês quatro, mês cinco, ela já se sobressai aí, sobre um amor novo na vida dela. Felicidade ela terá, vejo coisas boas", declarou Val Couto sobre as possíveis supresas na vida amorosa de Gisele Bündchen . O tarólogo ainda previu que esse novo amor da modelo promete uma união maior, e garantiu que a loira deve se casar pela segunda vez em 2023: "Ela casa de novo, terá algo novo na vida dela".

Apesar das previsões positivas, o tarólogo ressaltou que nem tudo no ano de Gisele Bündchen vai ser bom. "Ela terá um acontecimento que vai marcar muito a vida dela no mês cinco. Pode acontecer entre o dia dois e o dia oito do mês cinco. Não vejo que é algo muito bom não. É algo que vai deixar ela muito chocada. Mas é algo que vem a acontecer", comentou Val Couto sobre os próximos meses da modelo.

