A linha do tempo do relacionamento de Gisele Bündchen e Tom Brady

LINHA DO TEMPO

Após 13 anos de casamento, Gisele Bündchen anunciou o término de seu relacionamento com Tom Brady. Veja a linha do tempo e a história do ex-casal

Redação Publicado em 28/10/2022, às 12h28

Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45) estão no meio de um processo de separação após 13 anos casados. Os dois se conheceram em 2006 por meio de amigos em comum, se casaram em 2009 e tiveram dois filhos ao longo do tempo, Benjamin, de 12 anos e Vivian, de 9 anos.

Nos últimos meses, a top model brasileira e o astro da NFL começaram a ter problemas no casamento, e agora, em outubro, oficializaram o divórcio, informação que foi confirmada pela própria Gisele em suas redes sociais. Na CARAS Brasil, veja a história do relacionamento entre Gisele Bündchen e Tom Brady.

O PRIMEIRO ENCONTRO DE GISELE E TOM

Em dezembro de 2006, Gisele Bündchen conheceu o astro da NFL, Tom Brady, que na época jogava pelo New England Patriots. Os dois foram a um encontro às cegas marcado por amigos em comum, e imediatamente se deram bem. Em 2021, durante uma entrevista, Tom falou sobre o encontro que, segundo ele, mudou sua vida e ele conheceu o amor.

O INÍCIO DO NAMORO

Com o encontro às cegas que deu certo, Tom Brady e Gisele Bündchen ingressaram em um relacionamento. Segundo a revista PEOPLE, o quarterback da NFL começaram a namorar pouco antes do natal de 2006.

Gisele e Tom Brady em evento juntos, no início do relaciomento - Foto: Getty Images

SURPRESA

Ainda em fevereiro de 2007, no início do relacionamento entre Tom Brady e Gisele, o jogador de futebol americano foi surpreendido ao saber que seria pai, quando sua ex-namorada, Bridget Moynahan anunciou que estava grávida do quarterback.

Anos depois, Gisele falou sobre o caso para o CBS This Morning e revelou como lidou com a notícia. Segundo a modelo, no ínicio, ela não sabia como reagir.

O CASAMENTO DE GISELE E TOM

Em janeiro de 2009, Gisele Bündchen e Tom Brady ficaram noivos, e um mês depois já entregaram as alianças um ao outro, no mês de fevereiro. Os dois se casaram em Santa Mônica, na Calífornia, em uma igreja católica da cidade.

E as comemorações do casamento de Gisele e Tom não pararam por aí, em abril do mesmo ano, o casal teve uma segunda cerimônia, desta vez, um celebração luxuosa na casa da modelo na Costa Rica.

O PRIMEIRO FILHO DO CASAL

Em dezembro de 2009, 11 meses após o casamento do astro da NFL com Gisele Bündchen, nasce o primeiro filho do casal, o pequeno Benjamin, que hoje, se encontra com 12 anos.

O casal optou por fazer um parto humanizado do primeiro filho, que nasceu em casa. Inicialmente, Tom era contra a ideia.

O SEGUNDO FILHO DE TOM E GISELE

Em 2012, nasce Vivian, segunda filha do casal Tom Brady e Gisele Bündchen. A modelo optou mais uma vez por um parto humanizado em casa.

Hoje, a pequena Vivian se encontra com 9 anos.

RUMORES DE SEPARAÇÃO

Conforme os anos foram se passando, Gisele Bündchen e Tom Brady fizeram diversas aparições públicas, e também souberam como contornar críticas e rumores de uma possível separação, como aconteceu em maio de 2015.

Após polêmicas envolvendo o nome de Tom Brady, começaram a circular rumores que o casamento entre o quarterback e a modelo estava acabando. Na época, o jogador negou, e celebrou a união com Gisele.

COMPLICAÇÕES NO CASAMENTO

Ao longo do anos, Tom Brady foi acumulando títulos e vitórias na carreira, e em 2018, Gisele, durante uma entrevista para Ellen DeGeneres, revelou que gostaria que Brady não passasse tanto tempo focado 100% no futebol.

Posteriormente, em 2020 o astro da NFL revelou durante uma entrevista para o The Howard Stern Show, que enfrentou algumas lutas durante o casamento, segundo ele, 2018 foi uma virada de chave em sua vida, e ele passou a focar mais em sua família e seu casamento com a modelo.

10 ANOS DE CASADOS

Em fevereiro de 2019, Gisele Bündchen e Tom Brady celebraram os 10 anos de casamento. Em suas redes sociais, a super model compartilhou uma foto rara, celebrando a união com o jogador de futebol americano.

Na postagem, Gisele Bündchen se declarou e definiu os últimos 10 anos como incríveis ao lado de Tom Brady.

APOSENTADORIA DE TOM BRADY

Em março de 2020, Tom Brady surpreendeu a todos ao sair do New England Patriots após 20 anos na equipe. O jogador assinou com o Tampa Boy Buccaneers e conquistou um título da NFL em 2021.

No íncio de 2022, Tom Brady revelou que iria se aposentar do futebol americano, ele explicou que a decisão veio pelo desejo de passar mais tempo com Gisele e com seus filhos, mas um mês após o anúncio, Brady desistiu e resolveu continuar na NFL, recebendo o apoio de Gisele Bündchen.

CRISE NO CASAMENTO

Em setembro de 2022 começaram a circular rumores que Gisele Bündchen e Tom Brady estariam pensando em acabar com o casamento, segundo fontes, os dois estariam discutindo bastante.

No início do mês de outubro, Gisele foi vista passeando com os filhos sem aliança, e sites apontavam que a modelo estaria pronta para seguir e frente sem Tom Brady

O DIVÓRCIO

Após 13 anos de união, Gisele Bündchen usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 28, para anunciar o término com Tom Brady. Em seu perfil do Instagram, a modelo falou sobre o divórcio e pediu para respeitaram a decisão do casal.

“Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos e, embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Peço gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante este período sensível. Obrigada! Gisele”, declarou a modelo em suas redes sociais.