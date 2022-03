Tom Brady desiste de aposentadoria e anuncia que seguirá jogando na NFL

Pouco tempo depois de anunciar sua aposentadoria, Tom Brady (44) voltou atrás e comunicou seu retorno aos campos!

O jogador de futebol americano anunciou que não irá se aposentar e disputará mais uma temporada da NFL pelo Tampa Bay Bucaneers.

Em fevereiro, o atleta havia afirmado que encerraria a carreira."Isso é difícil de escrever, mas aqui vai: eu não vou mais fazer esse comprometimento competitivo. Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que demandam minha atenção. Minha carreira de jogador tem sido uma jornada tão emocionante e muito além da minha imaginação, cheia de altos e baixos. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo", declarou ele na época.

O marido de Gisele Bündchen (41) usou suas redes sociais para informar sobre sua volta e explicou a decisão.

"Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas. Essa hora vai chegar. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de time e amo minha família que me apoia. Eles tornam tudo isso possível", começou escrevendo.

"Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Negócio inacabado", disse ainda Tom Brady.

Brady, que soma vários recordes da NFL, a liga de futebol americano, vai disputar a terceira temporada pelo time da Flórida, após 20 anos defendendo o New England Patriots.

Vale ressaltar que Brady e Gisele têm dois filhos, Vivian e Benjamin. Ele ainda é pai de Jack, de outro casamento.

Vale ressaltar que Brady e Gisele têm dois filhos, Vivian e Benjamin. Ele ainda é pai de Jack, de outro casamento.

