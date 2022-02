Aos 44 anos, Tom Brady anuncia aposentadoria após 22 temporadas na NFL: ''Isso é difícil de escrever''

Lenda da NFL, o quarterback Tom Brady confirmou sua aposentadoria após 22 temporadas através de um texto emocionante

Redação Publicado em 01/02/2022, às 12h03

Tom Brady (44), o ex-quarterback na National Football League, anunciou nesta terça-feira, 1, que está se aposentando do futebol americano.

O quarterback fez história no New England Patriots e defendeu o Tampa Bay Bucaneers nas últimas temporadas, onde decidiu pela aposentadoria após 22 temporadas.

Tom Brady anuncia sua aposentadoria após 22 temporadas na NFL:

Nas redes sociais, o marido da modelo Gisele Bündchen (41) divulgou sua decisão nas redes sociais através de um texto emocionante: "Isso é difícil de escrever, mas aqui vai: eu não vou mais fazer esse comprometimento competitivo. Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que demandam minha atenção. Minha carreira de jogador tem sido uma jornada tão emocionante e muito além da minha imaginação, cheia de altos e baixos. Eu me sinto a pessoa mais sortuda do mundo.", declarou ele.

Uma parte do seu texto de despedida foi escrita para sua esposa e seus três filhos Benjamin (11), Vivian (8) e Jack (14), filho do atleta com a atriz Bridget Moynahan: "Nossa família é minha maior conquista. Sempre saí do campo e fui para casa com a esposa mais amorosa e solidária que fez TUDO pela nossa família para permitir que eu me concentrasse em minha carreira. Seu altruísmo me permitiu alcançar novos patamares profissionalmente e Estou além das palavras do que você significa para mim e nossa família.", finalizou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tom Brady (@tombrady)

No último sábado, 29, os apresentadores Adam Schefter e Jeff Darlington, da ESPN, anunciaram que o atleta iria se aposentar da NFL. O americano, no entanto, só se manifestou dias depois, no podcast Let's Go!, onde ele declarou que ainda não havia se decidido.

Já nesta semana, a informação oficial foi confirmada pela liga profissional de futebol americano, a NFL, que se despediu de sua principal estrela em vários posts em suas redes sociais.