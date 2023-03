Quem é Jeffrey Sofrer? Bilionário foi apontado como affair de Gisele Bündchen

Imprensa internacional passou a especular sobre affair entre a modelo Gisele Bündchen e o bilionário Jeffrey Soffer

A modelo Gisele Bündchen (42) virou destaque na mídia internacional após viralizar um boato sobre sua intimidade. A famosa estaria vivendo um affair com o bilionário Jeffrey Soffer (55), um amigo bilionário de Tom Brady (45), ex-marido da brasileira.

Conforme o Daily Mail, Gisele Bündchen estaria em um relacionamento discretíssimo há alguns meses, para não gerar maiores polêmicas após a separação. No entanto, tudo acabou sendo desmentido pela própria Gisele, que garantiu que a informação era um "absurdo".

"Eu não tenho nenhuma relação com ele. Ele é amigo do Tom, não meu", afirmou a loira, completando que jamais iria viver um affair com algum amigo do seu ex-esposo.

Gisele anunciou o fim do casamento com Tom Brady em outubro do ano passado. Eles ficaram casados por 13 anos e são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de nove. A notícia chegou logo após vazar informações que o casal passava por uma crise há meses, devido a incerteza da aposentadoria de Brady no esporte.

MAS, AFINAL, QUEM É JEFFREY SOFFER?

Jeffrey é um bilionário norte-americano e já foi casado com a modelo australiana Elle Macpherson. De origem milionária, ele possui negócios em Miami e já chegou a ser vizinho de Gisele.

A família de Jeffrey é uma das mais ricas dos EUA e conhecida por seus empreendimentos imobiliários na região de Miami desde 1967. A fortuna foi iniciada pelo pai de Jeffrey, o empresário Donald Soffer, que construiu um shopping, prédios de escritório e condomínios na localidade que hoje é conhecida como Aventura.

No ano de 2015, Jeffrey foi destaque na revista Forbes, a qual apontou que ele tinha uma fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões (R$ 11,57 bilhões, em valores atuais). Para se ter ideia, Gisele tem um patrimônio avaliado em em US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).