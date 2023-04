Tarólogo prevê futuro de Jade Picon na televisão: 'Pode perturbar'

Em entrevista à CARAS Brasil, tarólogo garantiu que Jade Picon não vai fazer sucesso na televisão

Jade Picon (21), que lançou a carreira de atriz em Travessia, deu o que falar na internet com o papel de Chiara. Mesmo após a produção ir ao ar, ainda existem muitas pessoas que acreditam que a musa é melhor sucedida na carreira de influencer, como o tarólogo Val Couto. Em entrevista à CARAS Brasil, ele fez as previsões para o futuro da modelo na televisão e garantiu que ela não vai fazer sucesso por esse caminho.

"A Jade não é a cara da rede Globo. A Jade é forçada, vamos dizer assim. Algo forçado em cima dela. Ela não vai fazer sucesso como atriz. Ela pode aparecer em uma cena ou outra, mas, como atriz, eu não vejo ela fazendo sucesso de forma nenhuma. Pode haver uma outra emissora mandando um convite para ela, porque eu não vejo esse contrato dela com a emissora atual indo para frente", previu o tarólogo para o futuro de Jade Picon .

Val Couto também explicou que Jade Picon não deve fazer sucesso somente na televisão. Segundo ele, a musa deve continuar crescendo como influencer. "Ela tem bastante brilho sobre isso, então não deveria misturar a carreira de influencer com a de atriz, porque isso pode perturbar um pouquinho. Mas, no demais, ela vai sair vencedora de muita coisa. Só como atriz que não adianta ela se aventurar, porque com essa carreira ela não vai longe", garantiu o tarólogo .

Jade Picon iniciou a carreira como modelo mirim aos nove anos, e, aos doze, já ganhava fama na internet. Atualmente, ela trabalha como influencer e atriz, e também tem sua própria marca de roupas. A musa, que conta com 21 milhões de seguidores no Instagram, também participou do BBB na edição do ano passado.