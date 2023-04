Susana Vieira critica final do BBB 23 e declara torcida: 'Fracasso'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira contou que acompanha o BBB 23, mas que a edição fez mal à ela e atrapalhou suas noites de sono

Susana Vieira (80) criticou a final do BBB 23. A atriz declarou que torce para Aline Wirley (41) ser a vencedora da 23ª edição do reality show. Ela ainda disse que faltou educação ao longo desta temporada do programa. "Fracasso", disparou ela em entrevista à CARAS Brasil.

A artista está no elenco de Terra e Paixão, a nova novela das nove da Globo. Ela é a intérprete de Cândida, a dona do bar que é o ponto de encontro entre os moradores de Nova Primavera. Susana Vieira contou que assiste ao reality da emissora porque é uma diversão e distração após seu dia de gravações da trama. "Eu vou ver aquele fracasso, aquela loirinha chegar em primeiro lugar, né?", afirma. Ela ainda disse que a Amanda ser campeã está bom, mas sua favorita é a Aline.

"A Aline é a única mulher de verdade, com caráter, com sinceridade e educada! Foi o que faltou nessa edição do BBB: educação! Foi só isso! Se não, teria sido um ótimo programa. Mas eu assisto, então eu dou audiência para vocês, não podem nem falar mal de mim (risos)", declara a famosa. "Não é vício não, para mim é uma diversão, é uma distração, só que esse BBB me fez um pouco mal, muita briga, muita grosseria, muito dedo na cara... Mas eu ficava vendo, depois eu ia dormir e via que eu dormia um pouquinho acelerada. Eu espero que venham mais suave, vou continuar vendo!". conclui ela.