Felipe Prior declara torcida no paredão duplo do BBB23: “Mais jogou”

Na noite da última terça-feira, 18, LarissaSantos (23) e Ricardo Camargo (30) foram os escolhidos para disputar um paredão duplo. Fora da casa mais vigiada do Brasil, o participante da edição de 2020, Felipe Prior (30) decidiu palpitar sobre a berlinda e entregou para quem vai a sua torcida no reality, além de alfinetar a educadora física!

Prior, que foi eliminado do programa em um paredão histórico com mais de 1,5 bilhão de votos ao lado de Manu Gavassi (30) e Mari Gonzalez (29), contou que Ricardo é seu favorito no jogo: “Aí galera… não preciso nem falar, né? Foi o cara que mais jogou aí!”, o arquiteto revelou em um vídeo publicado em sua conta oficial do Instagram.

Em seguida, Felipe mandou uma indireta certeira para Larissa, que já foi eliminada da casa, mas retornou com Fred Nicácio (35) após a repescagem: “Não teve chance de ir e voltar. É fica Alface! Nesse Paredão é fica Alface, fácil”, ele criticou a sister e reforçou mais uma vez quem deve continuar na disputa pelo prêmio, que já ultrapassa R$2 milhões.

Felipe Prior alfineta Boninho após repescagem do BBB23:

Eita! Essa não foi a primeira vez que Felipe Prior usou as redes sociais para criticar o BBB23. Acontece que o ex-brother alfinetou logo o diretor do programa, Boninho, após a repescagem de Larissa e Fred Nicácio. Revoltado, o ex-brother não mediu as palavras na hora de opinar sobre a decisão.

“Put* que pariu, vou ter que aturar o chato do Fred [Nicácio] de novo. Mano, o Boninho errou feio nessa. Não existe voltar para o jogo. Está parecendo 'A Fazenda', que o cara sai, aí entra o primo com uma picanha para fazer entre amigos. Boninho, se quiser eu entro com uma [picanha] argentina para fazer para o pessoal da Xepa", debochou o arquiteto.