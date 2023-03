BBB 23: Felipe Prior detona Boninho por repescagem e compara com outro reality

O ex-participante do BBB 20, Felipe Prior, detonou nova dinâmica de repescagem da edição deste ano e alfinetou decisão do diretor Boninho.

Ao compartilhar uma enquete que dizia que os participantes mais prováveis de voltarem ao jogo seriam Fred Nicácio e Key Alves, o polêmico jogador escreveu: "Put* que pariu, vou ter que aturar o chato do Fred [Nicácio] de novo. Mano, o Boninho errou feio nessa. Não existe voltar para o jogo. Está parecendo 'A Fazenda', que o cara sai, aí entra o primo com uma picanha para fazer entre amigos".

"Boninho, se quiser eu entro com uma [picanha] argentina para fazer para o pessoal da Xepa", debochou o ex-brother.

Quem também odiou a possibilidade de volta de dois participantes foi João Guilherme, que foi ao Twitter reclamar.

"Na minha opinião é muita vantagem. Vem aqui fora, bebe uma água, mata saudade da família e amigos, pega visão do jogo todinho e volta… hell no!", afirmou.

