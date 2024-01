Família de Rodriguinho denuncia ameaças de morte após BBB 24: "Indignação"

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Rodriguinho, do BBB 24, revelou que medidas judiciais serão tomadas após brother sofrer ameaças de morte

A família do cantor Rodriguinho está preocupada com os rumos de sua participação no BBB 24. Nos últimos dias o brother tem sido alvo de comentários de ódio nas redes sociais e até mesmo ameaça de morte. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do artista afirmou que irão entrar com medidas judiciais.

"A equipe e família do participante do BBB vem a público externar sua indignação contra os ataques e ameaças, inclusive de morte, que o mesmo, sua equipe e familiares vêm sofrendo nas redes sociais", revela a nota.

Ainda em comunicado, pessoas próximas ao pagodeiro fazem questão de informar que lamentam as falas preconceituosas dele dentro do reality. Diante da repercussão, eles afirmam que ele "tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa".

Em outro trecho, o comunicado também deixa claro que toda a equipe judicial do artista já foi acionada para obter provas o suficiente contra as pessoas que têm compartilhado mensagens de ódio contra o cantor.

"Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vem sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira", finaliza.

Logo nos primeiros dias do BBB 24, Rodriguinho acabou atraíndo críticas após soltar comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. Ele também foi criticado por ridicularizar a cultura de Isabelle e também falou sobre Davi ser um "cara comum da Bahia". Nas redes sociais, muitos internautas não gostaram da postura do artista, que é reconhecido por ser uma das personalidades mais populares dos anos 2000.

"O homem quando não tem chance com a mulher começa a fazer isso aí", escreveu outra. "To chocada, esses machos de beleza duvidosa questionando a beleza de uma mulher que é belíssima", pontou uma.