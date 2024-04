Ex-BBBs Fernanda e Pitel trocam selinho em van da Globo

Vídeo de Fernanda e Pitel trocando um selinho após a final do BBB 24 dá o que falar nas redes sociais. Assista ao momento

Uma cena inesperada entre as ex-BBBs Fernanda e Giovanna Pitel deu o que falar nas redes sociais após a final do BBB 24, da Globo. Em uma van da emissora após a gravação, as duas trocaram um selinho na frente de todo mundo.

O vídeo da troca de carinho entre as amigas inseparáveis repercutiu na web e os fãs fizeram comentários. “Mano, meu Pitanda”, disse um fã. “Bem que elas poderiam se pegar de verdade”, declarou outro. “Fofas demais”, afirmou mais um. Outros internautas criticaram as duas. “Biscoiteiras”, comentou um seguidor. “Querem mídia, aproveitem os 15 minutos de fama”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Pitel e Fernanda tiveram uma grande amizade no Big Brother Brasil e continuam unidas aqui fora. Elas são vistas juntas com frequência. Tanto que, na final do BBB 24, Pitel brincou que é o ‘padrasto' dos filhos de Fernanda e é presente na vida das crianças.

Suposto áudio de Fernanda

A ex-BBB Fernanda Bande virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 16, dia da grande final do BBB 24, por causa de um áudio vazado. O suposto áudio mostra ela falando sobre o dinheiro que vai receber do reality show e que ainda não caiu em sua conta.

O áudio foi compartilhado pelo colunista Leo Dias e traz ela dizendo que a equipe do Big Brother não paga o valor assim que eles saem do confinamento. "Gente, não tem dinheiro. Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai", disse ela.

E completou: "Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo". Até a tarde desta terça-feira, Fernanda não se pronunciou sobre a veracidade do áudio.