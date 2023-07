Ex-BBB Tina Calamba surpreende ao mostrar novo membro da família para seguidores

A modelo e ex-BBB Tina Calamba surgiu ao lado de pet que pertence à outro participante do reality-show

Nesta quarta-feira, 5, Tina Calamba surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos encantadoras. A ex-BBB mostrou fotos de sua filha mais velha e do mais novo integrante da família.

A modelo mãe das meninas Alana e Raquel, revelou para seus seguidores que está com um gatinho preto em casa. E mais, o pet das meninas veio da família de outro participante do BBB 23, Gabriel Fop. “Deem as boas-vindas para o mais novo diamante da família que pertencia à família Fop. Mamãe é quem cuida. Seguimos felizes sendo uma família completa”, escreveu Tina na legenda do post.

Nos comentários da publicação emocionante, Gabriel se manifestou: “Que história é essa?”. E a influenciadora respondeu: “De uma família feliz”.

Os seguidores de Tina adoraram as fotos do gatinho, das filhas e da relação dos ex-BBBs, e rasgaram elogios nos comentários do post! “Essa foto ficou incrível, merece um porta retrato”, escreveu uma fã sobre a foto de Tina com o gato. E outra seguidora elogiou: “Como suas filhas são lindas! Deus as abençoe”. Um admirador ainda comentou: “Que foto linda, amo sua amizade com o Fop... Acho demais a relação que vocês criaram”.

Apesar de não ter deixado claro se ficaria permanentemente com o gatinho preto de Gabriel, já que o influenciador está viajando de férias, Tina chegou a pedir para seus seguidores algumas opções de nome para o pet. Vale lembrar que o gato preto era o emoji de Gabriel quando ele entrou para a edição deste ano do reality-show dirigido por Boninho.

A relação de Tina e Gabriel é bem próxima mesmo após o fim do BBB. Inclusive, a dupla foi junta para a grande final que coroou Amanda Meirelles como campeã. A caminho do aeroporto Tina publicou uma foto que causou comoção na internet.

Na foto publicada, a modelo aparecia de mãos dadas com Gabriel a caminho do Rio de Janeiro. Após o burburinho causado, Tina e Gabriel vieram a público desmentir os rumores de um affair. "Já cansei de responder isso. Deixo a Tina responder, ela é mais sincera. Vai no último post ou stories dela e pergunta. E pergunta do gringo também, que ele está demorando para aparecer. Ele chegando, alivia a minha barra", disse Gabriel com exclusividade à CARAS Brasil.

Desabafo!

Recentemente, a campeã do BBB 23 Amanda Meirelles fez um desabafo sobre rumores de affair e insistência de alguns fãs para que ela tivesse um relacionamento amoroso com o lutador e ex-BBB Antônio “Cara de Sapato”.

“Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem”, disse a médica sobre os rumores.