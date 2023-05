Ex-BBB Gabriel Fop abre o jogo sobre namoro com Tina Calamba; confira

Em entrevista ao vivo à CARAS Brasil, Gabriel Fop explicou rumores que surgiram na web

Com o fim da 23ª edição do Big Brother Brasil, os fãs e telespectadores do programa começaram a torcer por um novo casal: Gabriel Fop e Tina Calamba. Apesar de não terem sido aliados diretos durante o programa, os dois criaram uma relação fora da casa, e rumores surgiram sobre um possível relacionamento. Em conversa com a CARAS Brasil, o modelo abriu o jogo sobre a relação.

"Já cansei de responder isso. Deixo a Tina responder, ela é mais sincera. Vai no último post ou stories dela e pergunta. E pergunta do gringo também, que ele está demorando para aparecer. Ele chegando, alivia a minha barra", começou Gabriel Fop , negando o namoro. "A não ser que a galera for inventar que a gente está traindo o gringo [risos]."

Os dois surgiram juntos em algumas publicações feitas no Instagram, e, por isso, muitos fãs já começaram a torcer para que virassem um casal. Os dois receberam até o apelido de "Gatina", uma junção dos nomes de ambos. No entanto, a relação dos ex-BBBs permanece apenas na amizade pós-confinamento.

Em entrevista, Tina também já negou o namoro. "Somos amigos. E não vai ter [affair]. A nossa eliminação foi muito próxima, e encontrar alguém aqui fora que passou pelo mesmo acabou nos aproximando. Moramos em São Paulo, somos vizinhos de condomínio e colegas de trabalho [modelos da mesma agência], então, estamos sempre juntos."

Ainda na conversa, Gabriel Fop também conta que não é muito namorador, e costuma ser bastante devagar na hora de investir em um namoro ou affair. "Eu sou mais para trás do que para frente, sou muito devagar. Eu sou solteiro, sempre fui. Tem que dar um empurrãozinho ali. Eu não fico pensando [nisso], estou muito focado no profissional agora. Estou até com teia na boca", brinca.

CONFIRA A ENTREVISTA AO VIVO COM GABRIEL FOP NA ÍNTEGRA: