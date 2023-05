Gabriel Fop abre o jogo sobre relacionamento com Bruna Griphao e relembra BBB

Em entrevista ao vivo à CARAS Brasil, Gabriel Fop também falou sobre planos para a carreira

Algumas semanas após o fim da 23ª edição do Big Brother Brasil, o modelo e ex-BBB Gabriel Fop ainda está colhendo frutos que o programa trouxe. Agora, mais focado em sua carreira no mundo da moda, ele conta, em entrevista ao vivo à CARAS Brasil, como foi voltar a vida normal e também abre o jogo sobre sua relação com Bruna Griphao, ex-sister que se relacionou durante o reality da Globo.

Gabriel Fop diz ter chegado ao programa da paraquedas . Ele, que foi escolhido pelo público como um dos dois representantes da Casa de Vidro, conta que era proibido de assistir ao BBB em casa, mas que a experiência mudou sua vida. Apesar dos atritos que surgiram no programa, ele afirma não tem rancor de ninguém, apesar de ser mais próximo de alguns ex-BBBs como Paula e Tina.

"Botei na minha cabeça que ficar caçando picuinha na internet não ia trazer nada de bom para a minha carreira", diz ele. O modelo ainda comenta sobre os boatos de ainda ter algum tipo de relacionamento com a atriz, e assegura que, apesar de não terem nenhum tipo de briga, também não estão mais em uma relação. "A gente nem se fala. Não tem relação."

Ainda durante o programa, Gabriel Fop e Bruna foram alvos de comentários e críticas na internet. Os dois estavam em um relacionamento com falas e ações consideradas agressivas e até mesmo tóxicas, e receberam um recado do apresentador Tadeu Schmidt. Para o modelo, receber a notícia foi um dos momentos mais difíceis desde que entrou no programa.

"[O relacionamento] foi natural, não teve nada planejado [...]. Lá dentro foi muito difícil, fiquei muito envergonhado. Aqui fora a gente consegue enxergar de outras formas. Está sendo difícil ainda lidar com isso aqui fora, mexeu mais pessoalmente. Não quis me aprofundar muito, porque eu já estava bem mal", conta.

Para o futuro, o modelo afirma que pretende investir na carreira de modelo, e não esconde a animação em participar da São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos de moda da cidade. Além disso, ele conta que participaria de outros realities na televisão, e que com certeza gostaria de integrar o elenco do programa No Limite.

GABRIEL FOP RELEMBRA SITUAÇÕES NOJENTAS NA CASA DO BBB

Ainda durante o papo, o ex-BBB afirma que, no início do confinamento, teve muita dificuldade em dividir cômodos como o banheiro com os outros colegas. Ele diz que alguns brothers deixavam muita sujeira pelo ambiente, desde conotenes e absorventes usados fora do lixo, até a sujeira das provas no banheiro.

"Logo no começo teve o problema do fio dental, que o [Cara de] Sapato ficou incomodado, e tinha a galera que não limpava. Mas conforme vai ficando mais para o final, vai ficando mais tranquilo", completa o modelo, que afirma que na casa mais vigiada do Brasil tinham apenas dois banheiros para mais de 20 pessoas.

"Só tem um banheiro, e você tem que fazer as necessidades segurando a porta, porque não tem tranca", conta ele, que disse já ter tido o banheiro invadido por Marvvila enquanto estava usando. "E tem câmera no banheiro, por questão de segurança."

CONFIRA A ENTREVISTA DE GABRIEL FOP À CARAS: