Ex-BBB Gabriel Fop comenta ausência na festa de Fred Bruno: "Chateado"

Ex-BBB Gabriel Fop não foi convidado para festa de Fred Bruno e comentou o caso

O ex-BBB Gabriel Fop se disse chateado ao não ter sido convidado para a comemoração de Fred bruno, que teve como tema a 'Festa do Líder'. Diversos participantes do reality estiveram presentes no evento que ocorreu na última sexta-feira, 5.

Ao Gshow, o modelo que viveu um relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao e criticou bastante a maquiadora Marília, falou sobre a ausência: “Não fui convidado. A gente não tem muito contato. Fiquei chateado até, mas faz parte”.

Ele também explicou que os dois não tiveram nenhum tipo de desentendimento: “A gente não teve nenhum atrito, acho que ele se incomodou com alguma coisa que eu falei, mas ele falou um monte la dentro também. Faz parte. Ele levou pro coração e eu não levei”.

Vale lembrar que após Fred mostrar a língua em uma foto e os internautas comentarem que ela parecia suja, Gabriel fez um story usando um limpador de língua e muitos apontaram ser uma indireta para o youtuber.

A comemoração na qual ele não foi convidado teve o tema 'Festa do Líder' porque, para quem não se lembra, quando Fred ganhou a liderança no reality e finalmente teria sua comemoração temática, foi chamado para o quarto branco com Domitila Barros e perdeu o evento.

Veja fotos: