Fred Bruno beija participantes do BBB 23 durante 'Festa do Líder'

A festa teve como tema ‘Festa do Líder’ que Fred acabou perdendo durante sua participação no reality

O ex-BBB 23, Fred Bruno (34) aproveitou a sexta-feira à noite dando uma festa com os colegas de confinamento que durou até na madrugada deste sábado, 06. Com o tema 'Festa do Líder', ele aproveitou a noite beijando todos os seus amigos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Fred aparece beijando Gabriel Santana, Cara de Sapato e Ricardo Alface na boca.

Fred também beijou o ex-jogador de futsal Falcão, que foi um dos convidados da festa. Larissa (23), com quem Fred viveu um romance dentro da casa mais vigiada do brasil, também estava presente na comemoração e ganhou um beijo na frente de todos os convidados

Bruna Griphao, Marvvila, Sarah Aline, Tina Calamba e a grande campeã do programa, Amanda Meirelles também estavam na festa de Fred.

Nos stories do ex-brother também é possível ver a decoração que está toda temática do BBB e os convidados estão vestidos com a cor roxo.

Larissa confessou estar apaixonada

Assim que foi eliminada do BBB23, Larissa tomou café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’ e abriu o jogo sobre seus sentimentos pelo brother.

O assunto surgiu quando Ana Maria Braga perguntou se a morena se apaixonou pelo ex-brother. Em resposta, Larissa disparou: “Eu me apaixonei, óbvio. Me apaixonei, sim. O Big Brother intensifica muito as coisas. [...] Não tem como não ter essa proximidade, e essa conexão nossa foi desde o início, antes de a gente ficar”, ela confessou.

“Eu me apaixonei, sim, e foi algo muito sincero das nossas partes”, Larissa completou e revelou se pensa em levar o romance adiante: “A gente sempre só viveu lá dentro, sem projetar nada. Eu acho que a gente é muito amigo, e isso aí a gente vai tirar de letra, independente do que a gente resolver”, ela declarou.