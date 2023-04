Tina Calamba e Gabriel Fop falam sobre relação após o BBB 23

Tina Calamba e Gabriel Fop comentam sobre relacionamento fora do BBB 23 e esclarecem os recentes rumores de que estariam vivendo affair

Os ex-BBBs Tina Calamba (29) e Gabriel Fop (24) participaram do Dia 101 do Big Brother Brasil 23 ao lado dos outros brothers na quarta-feira, 26, e falaram da relação após o reality show da Globo.

No BBB - A Eliminação com Ana Clara Lima e Bruno de Luca, a jornalista e o modelo falaram sobre os recentes rumores de affair depois do programa e afirmaram que são apenas amigos.

"Somos amigos. E não vai ter [affair]. A nossa eliminação foi muito próxima, e encontrar alguém aqui fora que passou pelo mesmo acabou nos aproximando. Moramos em São Paulo, somos vizinhos de condomínio e colegas de trabalho [modelos da mesma agência], então, estamos sempre juntos", explicou Tina.

Gabriel, então, contou: "A gente é muito próximo. Criamos uma relação aqui fora de muita amizade. Nos ajudamos muito e estamos sempre juntos. A gente luta boxe junto".

Durante o bate-papo, a grande campeã do programa, Amanda Meirelles (32) explicou sobre usar o cabelo como fio dental. A médica explicou que foi uma forma de lidar com a ansiedade no confinamento. "Aquilo é uma loucura tão grande que a gente vai descontando a ansiedade da forma que dá. Não é certo. A ansiedade batia, cada um descontava de uma maneira, mas realmente foi um hábito estranho", disse a paranaense.

Tina Calamba tranquiliza fãs após passar mal

Na tarde de quarta-feira, 26, a ex-BBB Tina Calamba deu um susto em seus seguidores ao revelar que passou mal e precisou receber atendimento médico. Em seu perfil oficial no Twitter, a ex-participante do BBB 23 postou uma foto em que aparece em um consultório médico e explicou que após deixar o local iria encontrar os fãs.

Na imagem, ela aparece usando um cropped de laço e uma saia rosa, look escolhido para participar do Prêmio Gshow. "Passei mal, mas já já tô indo encontrar vocês", revelou a modelo, deixando os fãs preocupados. Em seguida, ela contou que teve uma queda de pressão e tranquilizou. "Eu tô bem, diamonds, só uma quedinha na pressão", explicou.