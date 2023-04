Campeã do BBB 23, Amanda explica sobre usar cabelo como fio dental

No dia 101 do BBB 23, médica paranaense Amanda Meirelles comenta sobre o estranho hábito de usar o próprio cabelo como fio dental

A grande vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles (32) participou do dia 101 do programa na noite de quarta-feira, 26. Questionada sobre o hábito de usar o cabelo como fio dental, a médica explicou que foi uma forma de lidar com a ansiedade.

"Aquilo é uma loucura tão grande que a gente vai descontando a ansiedade da forma que dá. Não é certo. A ansiedade batia, cada um descontava de uma maneira, mas realmente foi um hábito estranho", disse a paranaense, que recebeu 68,9% dos votos do público na disputa com Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24) na final do reality comandado por Tadeu Schmidt (48).

Além do prêmio de R$ 2,88 milhões, Amanda ganhou quase R$ 200 mil em outros menores acumulados ao longo do confinamento e ainda saiu da casa com três carros, que juntos, são avaliados em mais de um milhão e 200 mil.

Cara de Sapato mostra reencontro com Amanda e exalta a campeã do BBB 23

Na tarde de quarta-feira, 26, Cara de Sapato (33) usou as redes sociais para dividir com seus seguidores algumas fotos e vídeos de seu reencontro com Amanda Meirelles, a grande campeã do BBB 23. O lutador de MMA surpreendeu a médica após o fim do reality e ela ficou bastante emocionada ao rever seu parceiro de jogo, dando um forte abraço nele.

Ao dividir os registros, Sapato recordou um trecho do discurso do apresentador Tadeu Schmidt (48), e também exaltou a amiga. "'Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam a mão para você'. Eu nunca duvidei e que bom que você também confiou. Parabéns Amandinha, Tadeu... minha campeã!", disse ele.