Ex-BBB Tina Calamba tranquiliza fãs após passar mal: "Eu tô bem"

Tina Calamba, ex-participante do BBB 23, revelou que passou mal e precisou receber atendimento

Na tarde desta quarta-feira, 26, a ex-BBB Tina Calamba (29) deu um susto em seus seguidores ao revelar que passou mal e precisou receber atendimento médico.

Em seu perfil oficial no Twitter, a ex-participante do BBB 23 postou uma foto em que aparece em um consultório médico, e explicou que após deixar o local iria encontrar os fãs. Na imagem, ela aparece usando um cropped de laço e uma saia rosa, look escolhido para participar do Prêmio Gshow.

"Passei mal, mas já já tô indo encontrar vocês", revelou a modelo, deixando os fãs preocupados. Em seguida, ela contou que teve uma queda de pressão e tranquilizou. "Eu tô bem, diamonds, só uma quedinha na pressão", explicou.

Os internautas deixaram mensagens carinhosas para Tina. "Melhoras, Tina", desejou uma seguidora. "Se cuide e apareça logo", disse outra. "Nossa, fica bem!", escreveu uma fã. "Fica bem, meu amor. Você é incrível", falou uma admiradora.

Confira as publicações de Tina:

Eu tô bem diamonds, só uma quedinha na pressão 💖 — Tina Calamba (@tinacalamba) April 26, 2023

Juntos? Tina e Gabriel Fop postam fotos de mãos dadas

Horas antes da grande final do BBB 23, Tina atiçou a curiosidades dos internautas ao postar nos Stories do Instagram uma foto mãos dadas com Gabriel Fop. "Ninguém solta a mão de ninguém", escreveu a ex-sister na legenda da foto em que ela e o modelo estão a caminho do aeroporto.

Em outro story, a mãe de Alana e Raquel ainda publicou uma foto do ex-BBB com duas malas, uma pequena e outra grande. Tina, então, questionou seus fãs sobre qual das malas seria de Gabriel.

Apesar dos rumores de namoro surgirem por conta da primeira foto, em uma terceira postagem, a ex-sister deixou claro que ela e Gabriel são apenas amigos. "As fãs, nem posso falar mal dele... Chegando no Rio de Janeiro, mais selfies... Cansei dessa amizade, quero um salário", disse ela, ao mostrar Gabriel sendo tietado pelas fãs.

