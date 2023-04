Ex-BBBs Tina Calamba e Gabriel Fop causam comoção ao surgirem de mãos dadas

Os participantes do BBB 23, Tina Calamba e Gabriel Fop foram juntos ao Rio de Janeiro para comparecerem à grande final do reality

Nesta terça-feira, 25, acontece a grande final do BBB 23. Alguns ex-participantes estarão presentes no último capítulo do reality-show, entre eles estão Tina Calamba e Gabriel Fop.

Porém, uma postagem feita no Instagram de Tina atiçou a curiosidades dos internautas. Isso porque, a modelo compartilhou uma foto de mãos dadas com Gabriel.

“Ninguém solta a mão de ninguém”, escreveu a ex-sister na legenda da foto em que ela e o modelo estão a caminho do aeroporto.

Em outro story, a mãe de Alana e Raquel ainda publicou uma foto de Gabriel Fop com duas malas, uma pequena e outra grande. Tina, então, questionou seus fãs sobre qual das malas seria de Gabriel. A mala menor era do influenciador que foi affair da finalista Bruna Griphao na casa mais vigiada do Brasil.

Apesar dos rumores de namoro surgirem por conta da primeira foto, em uma terceira postagem, Tina deixou claro que ela e Gabriel são apenas amigos .

A modelo compartilhou uma foto de Gabriel posando para uma selfie com uma fã. Na legenda, Tina escreveu: “As fãs, nem posso falar mal dele... Chegando no Rio de Janeiro, mais selfies... Cansei dessa amizade, quero um salário”.

Reprodução: Instagram

Reencontro!

E outro reencontro aconteceu no dia da grande final do BBB 23. Sarah Aline e Gabriel Santana protagonizaram um reencontro emocionante.

A psicóloga e o ator, que surgiram com novos visuais para a final do programa, se abraçaram e colocaram o papo em dia.