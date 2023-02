Ex-BBB Maria, expulsa do BBB22, dá sua opinião sobre agressão de Bruna Griphao

Expulsa da edição do ano passado, cantora Maria opina sobre suposta agressão de Bruna em Amanda no BBB23

A cantora e ex-BBB Maria, expulsa da edição do ano passado do reality show por ter agredido Natália Deodato, resolveu opinar de forma sincera sobre a suposta agressão da atriz Bruna Griphao à médica Amanda Meirelles nesta segunda-feira, 27.

Para relembrar, Maria foi convidada a sair do programa de confinamento da Rede Globo após acertar um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia de forma agressiva. A cantora até pediu desculpas por ter machucado a rival, mas precisou sair do programa por conta das regras.

“Esse ano vocês tão querendo a expulsão de alguém de qualquer jeito, né? Toda semana vai parar nos trends”, escreveu a cantora em seu perfil oficial no Twitter, tirando onda com os espectadores do reality. Isso porque não é a primeira vez que a internet exige a expulsão de um brother desta edição de 2023. “Eles estão desesperados. Tá muito feio”, respondeu um internauta. “A galera tá com muito tempo livre, Maria. Aí ficam inventando moda”, acrescentou outro.

esse ano vocês tão querendo a expulsão de alguém de qualquer jeito né 😂😂😂😂 toda semana vai parar nos trends — MARIA (@eumaria) February 27, 2023

Vai exigir expulsão! Key quer Bruna fora do reality por conta de agressão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.