BBB23: Key Alves diz que vai exigir que Globo expulse Bruna: "Vou falar"

Key Alves diz que vai exigir que emissora expulse a atriz; ela prometeu causar ao vivo nesta segunda-feira, 27

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa.

Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.

Key disse que se acertar o balde na cabeça do amiguinho sem querer é agressão, o que a Bruna fez também foi. Fred Nicácio disse que o tapa chegou a estalar.



Lembrando que o balde foi intencional sim no BBB 22.#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/F56pbZUlsG — Central #BBB23  (@CentralRedeBBB) February 27, 2023

NÃO FOI EXIBIDA

A confusão foi cortada pelas câmeras do programa. Os dois se desentenderam quando o biomédico disse que queria usar o celular do reality show para gravar enquanto lavava o rosto durante a ação e a atriz discordou, dizendo que a filmagem deveria ser feita com o rosto já limpo.

"Você que é mal-educada, mano! Quer crescer pra cima de todo mundo! Eu tô de saco cheio de você", disparou ele. "Olha o seu estado! Você é um babaca", retrucou a loira.

Após a confusão, os brothers Fred Nicácio e Key Alves acusaram Bruna de agressão por ter dado um tapa em Amanda.

"Cara, isso aqui é agressão", disse o brother em conversa na sala. "Você viu o tamanho do rosto da Amanda?", perguntou ainda. "Ela foi extremamente sem educação", comentou Key. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", disparou ainda a jogadora.