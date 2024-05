Anitta reage à moção de repúdio ao show de Madonna: "Acordei arrasada"

Após moção de repúdio ao show de Madonna em Copacabana ser aprovada, Anitta reage à ação da Câmara dos Deputados em suas redes sociais; veja!

A comissão de família na Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio contra o show de Madonna, realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de maio. Com a repercussão da notícia, a cantora Anitta, que fez uma participação no espetáculo, reagiu à ação em suas redes sociais.

A moção de repúdio afirmava que o show da Rainha do Pop teria ofendido 'os princípios morais da maioria da população brasileira', com presença de 'conteúdo nocivo, de forte viés erótico'. A ação, no entanto, é apenas simbólica, sem efeito prático.

Após a aprovação, Anitta usou os stories de seu perfil oficial no Instagram e debochou do caso, esbanjando ironia ao falar sobre a moção. "Hoje eu acordei arrasada, desolada, sem chão. Sabe por quê?", iniciou a cantora, que mostrou a notícia da nota de repúdio ao fundo do vídeo.

"Tô muito mal, to preocupadíssima, isso acaba comigo. Como eu vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou. Isso aqui acabou, tô arrasada", completou a artista, caprichando em seu tom de deboche.

Após ironizar a situação, Anitta chamou atenção da comissão que moveu a moção e criticou sua postura em meio de outros assuntos mais importantes. "Essa galera tá com um tempo, né? Eu fico impressionada com o tempo que essa galera tem para essas coisas. Por exemplo, vai gastar esse tempo ajudando as famílias do Rio Grande do Sul? Agora que o assunto não tá mais bombando, não é mais trend da internet, vai começar a cair as ajudas", disse ela.

Que completou: "Vamos dispor do nosso tempo para isso? Vai dispor do seu tempo para isso, gente, vai trabalhar. Vamos trabalhar? Tem tempo para cada coisa, agora se for para resolver um negócio sério, não tem tempo né? Demora... tudo demora… ".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Areia do show de Madonna em Copacabana é vendida como item raro

No início de maio, Madonna fez história mais uma vez ao reunir uma multidão para um show inesquecível em Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora, a areia da praia onde ocorreu o evento está sendo comercializada como um item raro e colecionável da cantora em um site de vendas. Mas será que vale a pena investir nessa lembrancinha?

Por incrível que pareça, alguns admiradores da Rainha do Pop já adquiriram o item, apesar de não ser comercializado por fontes oficiais e não ter comprovação de ser de fato da praia da Cidade Maravilhosa. No entanto, a embalagem é personalizada com uma foto da estrutura do show e afirma ser uma relíquia que marcou o último show da 'Celebration Tour'.

“Este é um item colecionável exclusivo da turnê da Madonna no Rio de Janeiro. É um complemento perfeito para qualquer coleção de recordações e lembranças de viagens”, diz o anúncio da 'lembrancinha', que está sendo vendida por US$ 8,99, cerca de R$ 46, e contém 30 gramas da areia onde a loira arrastou uma multidão.