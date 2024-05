Mas já? Filho de Viih Tube e Eliezer ganha perfil nas redes sociais

Após anunciarem o nome de seu segundo filho, Viih Tube e Eliezer criam perfil de seu novo herdeiro nas redes sociais; confira!

O casal Viih Tube e Eliezer anunciou neste sábado, 25, o nome de seu segundo filho. Em suas redes sociais, os ex-BBBs contaram para seus seguidores que seu caçula irá de chamar Ravi. Ao revelarem a novidade para seus seguidores, eles também contaram que o pequeno já tem um perfil nas redes sociais!

O anúncio do nome de Ravi foi feito através de um vídeo compartilhado no perfil oficial do Instagram do casal. Nas marcações, os influenciadores já deixaram o nome da conta do menino: @pequenoravi. Assim como sua irmã, Lua Di Felice, o garoto ganhou um perfil antes mesmo de nascer.

Em apenas duas horas desde o lançamento da conta, Ravi já ganhou 40,6 mil seguidores no Instagram. Até o momento, a conta tem apenas o vídeo do anúncio do nome. Nos stories, também foram publicados alguns registros do chá revelação do herdeiro.

No vídeo da revelação, Eliezer e Viih Tube apareceram na companhia de Lua, além de outros 4 bichinhos, que seguravam quatro opções de nomes: Sol, Noah, Ravi e Luan. De um a um, os balões foram estourados pelo casal, até sobrar o nome oficial do pequeno.

Eliezer explica escolha do nome do segundo filho com Viih Tube

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Eliezer falou sobre a escolha do nome de seu segundo filho com Viih Tube. Na conversa, ele contou como o casal decidiu dar o nome Ravi para seu novo herdeiro, que forma uma 'duplinha perfeita' com o nome da primeira filha do casal, Lua Di Felice.

"Ravi significa sol, então a gente teria dentro de casa, agora, a lua e o sol, a duplinha perfeita. Na verdade, a gente ficou na dúvida entre Noah e Ravi. Se o nosso primeiro filho tivesse sido menino no lugar da Lua, ele ia se chamar Noah, era o nome que estava muito forte com a gente na época, e depois que a Lua nasceu, veio o tipo: Vamos, por que não o Sol? E aí, se fosse só o Sol mesmo, a gente achou que ele ia sofrer muito bullying na escola com os amigos, então trouxemos Ravi, que significa sol", explicou.

Eliezer deixa claro que a escolha dos papais foi em conjunto. "Foi uma ideia dos dois, desde o começo. O nome de menina estava dando briga. Se fosse menina, ia ter briga, porque eu queria um, e a Viih queria outro, mas o nome do menino (...) Se fosse menino, já estava meio caminho andado, estava só com essa dúvida de Noah e Ravi (risos), que era o nome que os dois queriam, os dois gostavam dos dois nomes. No caso, se fosse menina, o nome que eu queria, a Viih não gostava. E o nome que a Viih queria, e aí eu talvez não gostasse também (risos), mas do menino era um consenso, e a gente está muito feliz!", disse o ex-BBB.