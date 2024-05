Viih Tube e Eliezer revelam nome de seu filho com a ajuda de Lua

Com brincadeira divertida de estourar balões ao lado de Lua, Viih Tube e Eliezer revelam como seu primeiro filho se chamará; veja

Após algumas semanas de suspense desde que contaram que terão seu primeiro menino, Viih Tube e Eliezer revelaram neste sábado, 25, como se chamará seu segundo herdeiro. Com a ajuda da primogênita, Lua, de um ano, eles disseram com será o nome do bebê.

Em um vídeo postado na rede social, os ex-BBBs fizeram o anúncio com uma brincadeira divertida. Com os personagens de sua marca segurando balões com os possíveis nomes, o casal foi estourando as bexigas até restar apenas a com o nome do bebê.

"E o nome do nosso filho é…", fizeram a suspense até revelarem ao final do vídeo que o segundo filho deles se chamará Ravi.

Nos últimos dias, Viih Tube revelou que tomou um susto ao ter um sangramento e precisar ir para o hospital. Ela descobriu teve um descolamento de placenta depois de ter contraído uma virose durante a viagem que fizeram para Porto de Galinhas.

O anúncio da segunda gravidez da youtuber aconteceu no Mais Você, de Ana Maria Braga. O chá revelação do bebê foi no Dia das Mães e aconteceu em um buffet de luxo em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Bebê está saudável após susto

A influenciadora Viih Tube usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 24, para compartilhar um relato pessoal e fazer um alerta às futuras mamães que a acompanham. Ela revelou que sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose durante sua viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco, na semana passada. O problema começou com um sangramento intenso durante uma reunião com um cliente, levando-a a procurar atendimento médico imediato.

Na maternidade, foi realizado um ultrassom que mostrou que o bebê estava saudável e não corria nenhum risco. " Fomos para o hospital. Expliquei o que tinha acontecido. Na hora que eu vi o coração pulsar, eu desabei, chorei muito. E aí, deu uma alívio em mim, no Eli, em todo mundo. O bebê está bem, perfeito, saudável, e descobrimos que eu tive um descolamento de placenta", continou.

A ex-BBB descobriu que a intercorrência foi conteceu em grau leve. "O descolamento de placenta, dependendo do grau, se torna uma gravidez até de risco, mas, comigo, foi um descolamento muito pequeno. Meu médico me explicou que tem mães que às vezes não fazem nada e descolam a placenta inteira, a metade, então, eu vou me frustrar tentando descobrir o que eu fiz. Meu descolamento foi só na beiradinha, mas se eu me estressar, pode aumentar o descolamento e se tornar uma gravidez mais difícil. Então, eu estou de repouso. Repouso total por 15 dias e não posso fazer algumas coisas", explicou.