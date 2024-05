Allan Souza Lima defende sua namorada, Rafa Kalimann, após críticas

Após os rumores sobre Rafa Kalimann estar fazendo confusão nos bastidores de 'Família é Tudo', Allan Souza Lima defende sua namorada das críticas

Após o surgimento de boatos de que Rafa Kalimann estaria causando problemas para os colegas de elenco da novela 'Família é Tudo', da Globo, o Allan Souza Lima, namorado da atriz, saiu em sua defesa. Neste sábado, 25, o ator e diretor falou sobre os rumores e disse que estaria disposto a arriscar sua reputação pela namorada.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Rafa estaria enfrentando dificuldades significativas para memorizar seus diálogos e tem desafios para completar as cenas durante as gravações, o que acabaria atrasando o cronograma. Com isso, Allan foi até suas redes sociais e elogiou a ética de trabalho da ex-BBB.

"Na minha vida pessoal, sempre optei por viver o silêncio, mais reservado. Mas nesses últimos dias, sabendo do risco da minha exposição, achei necessário vir aqui, pela crueldade de mentiras que a pessoa e admiro vem sofrendo", iniciou o famoso. "Grande parte da minha evolução como ser humano vem sendo não julgar o próximo, e esse vem sendo um dos grandes aprendizados ao lado da Rafa".

Em seguida, Allan falou sobre as matérias sobre sua namorada, e as apontou como falsas. "Estive acompanhando ao lado da Rafa a quantidade de matérias negativas e falsas de um nicho de uma imprensa maldita tentando desqualificá-la como profissional, o que reflete diretamente no ser humano dela", disse ele.

O ator ainda afirmou que está acompanhando o dia a dia de Kalimann em sua jornada como atriz e mostrou como as notícias de contradizem: "Acompanho diariamente a dedicação da Rafa nessa sua jornada, estudando todos os dias. Estou ao lado dela decupando suas cenas, colocando pontos pra sua evolução. Ela vem estudando com seu preparador, o Tiago, que se faz presente quando ela não está gravando, e vejo toda sua dedicação em todos esses meses de novela. Conheço bem grande parte do elenco e sei que ela vem se dedicando no seu trabalho, diferente do que saiu".

Ao finalizar, Allan fez um pedido para o público, buscando empatia para Rafa, que está apostando em algo novo em sua carreira. "É sua primeira novela, sei o grande desafio que ela está vivendo. Mas não compare ela com tantas outras experientes que estão no mercado. Não julgue ela por ter tido essa oportunidade. Todo mundo um dia já começou. Todo mundo. E o aprendizado é diário. Sejam menos cruéis nesse tribunal hipócrita das redes sociais".

Confira o vídeo:

Rafa Kalimann também desabafou sobre as notícias

Após a repercussão das notícias sobre seu comportamento nos bastidores da novela 'Família é Tudo', da Globo, Rafa Kalimann fez questão de vir a público desmentir os boatos de que teria causado problemas para seus colegas de elenco.

Em seu perfil oficial do X, antigo Twitter, a ex-BBB deixou claro que está ciente dos rumores e fez questão de rebater as críticas. "Vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada", disse Rafa, que anteriormente foi criticada ao decidir iniciar sua carreira de atriz.