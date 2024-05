Rafa Kalimann aponta perseguição após suposta confusão em bastidores da Globo

Rafa Kalimann reage aos rumores de que estaria dando ‘trabalho’ para os colegas de elenco nos bastidores de novela da Globo; entenda

Nesta sexta-feira, 24, Rafa Kalimann usou as redes sociais para rebater os boatos de que estaria causando confusão nos bastidores da novela ‘Família é Tudo’, na Globo. A atriz, que interpreta a vilã ‘Jéssica', fez questão de desmentir as especulações de que teria causado problemas para os colegas de elenco e apontou uma perseguição.

Conforme divulgado pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Rafa estaria dando ‘trabalho’ para a equipe da novela das sete na emissora. Segundo o relato, a atriz enfrenta dificuldades significativas para memorizar seus diálogos e tem desafios para completar as cenas durante as gravações, o que acabaria atrasando o cronograma.

Além disso, segundo a colunista, colegas de elenco têm criticado o desempenho da ex-participante do Big Brother Brasil e inclusive, já teriam sugerido que sua escolha para interpretar a vilã foi precipitada. No entanto, na rede social X, o antigo Twitter, Rafa deixou claro que está ciente dos rumores e fez questão de rebater as críticas.

“Vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada”, a artista apontou uma perseguição ao mencionar o efeito que sugere uma opinião tendenciosa. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Kalimann foi alvo de críticas desde que decidiu iniciar carreira como atriz.

vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada — Rafa Kalimann - jurídico Jéssica de Osma (@rafakalimann_) May 24, 2024

A ex-sister chegou a fazer uma participação na série 'Rensga Hits', do Globoplay, e foi criticada na web. Ainda no ano retrasado, pouco depois de gravar a trama, ela foi proibida de atuar em 'Vai na Fé'. Na época, ela foi impedida pelo sindicato dos atores por não ter registro profissional regulamentado pela Delegacia Regional do Trabalho.

Além disso, a atriz já teve seu próprio programa na emissora e sofreu com as críticas. Rafa chegou a afirmar que enfrentou depressão depois do fracasso de sua atração: “A condição que eu tinha de entregar naquele momento era aquela, e eu dei o meu máximo. Então foi muito bom viver essa experiência, mas o pós-programa foi muito traumático”, ela contou ao 'PocCast'.

Rafa Kalimann marcou presença em Cannes:

A atriz Rafa Kalimann marcou presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França, neste sábado, 18, e arrasou na escolha do look. Ela esbanjou suas curvas impecáveis ao apostar em um vestido justo ao corpo. A musa apareceu no evento com um vestido longo drapeado, com transparência e degradê de cores; confira o look!