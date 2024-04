Ex-BBB Marcus Vinicius lamenta saída de Beatriz e aposta em campeão: 'Joguei a letra'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB comenta sobre eliminação de Beatriz e relembra que alertou os participantes sobre favoritismo de Davi no BBB 24

Na última quinta-feira, 11, a participante Beatriz foi eliminada do BBB 24, ela era tida como uma das favoritas para levar o prêmio, mas a situação mudou nessa reta final. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Marcus Vinicius (30) lamenta saída de amiga e aposta no próximo campeão do jogo: "Joguei a letra".

O comissário de voo avalia que Davi (21) vai levar o prêmio milionário, ele acredita que o motorista de aplicativo e Isabelle (30) são os favoritos para ganhar essa edição do BBB: "Que ele faça um bom uso da grana, acho que ele vai ganhar mesmo, então, assim como eu desejo para o elenco inteiro: muito sucesso".

"O enredo do programa foi o Davi a edição toda, eu soltei a letra lá no começo que estavam fazendo ele o favorito, mas o jogo é assim, não depende só de um, depende do contexto todo. Eu acredito que o Big Brother poderia ter milhões de enredo, mas foi isso que aconteceu", declara.

Apesar desse cenário, Marcus Vinicius comenta que gostaria muito que Alane (25) chegasse na final: "Queria muito duas meninas do Norte, Isabelle e Alane na final, já que a Bia saiu. Nunca teve duas pessoas do Norte na final, uma pena que provavelmente uma das duas vai sair amanhã", complementa.

Beatriz foi eliminada do jogo, com 82,61% dos votos, a vendedora recebeu a maior porcentagem do público e disse adeus ao prêmio milionário. Marcus lamenta a eliminação de uma das suas aliadas no jogo: "A Bia viveu do jeitinho dela, ela foi um dos principais nomes da edição, então, achei um pouco chato ela ter ido tão longe e morrer na praia, mas o jogo é assim mesmo".

"Eu achei uma pena a eliminação da Bia tão perto da final, eu e ela tínhamos o Big Brother como um grande sonho. Não era só um objetivo para ganhar dinheiro, a gente queria os milhões, obviamente, mas a gente queria viver a experiência do Big Brother, não era só para conquistar fama, trabalho ou dinheiro", finaliza.