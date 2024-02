Eliminado do BBB, Marcus Vinicius pretende mudar de carreira: 'Começando agora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcus Vinicius comentou sobre sua preparação para o BBB 24 e recordou momentos do reality

Fã de carteirinha do BBB, Marcus Vinicius (30) entrou no reality após 13 anos se inscrevendo e observando o jogo, para quando fosse escolhido para viver essa experiência. Agora, após ter deixado a casa mais vigiada do Brasil, o comissário de bordo diz que pretende mudar de carreira e aproveitar as portas que o programa abriu.

Marcus diz que tem recebido muito carinho do público e tem sido incentivado à trabalhar com comunicação, como apresentador. "O ano está começando agora, depois do Carnaval [risos] e já estão me dando dicas de carreira, acho que vou seguir. Quero que as coisas deem certo nesse meio", diz o ex-participante do BBB , à CARAS Brasil.

"Meu trabalho como comissário foi com Deus. Não tem como seguir nessa área, e eu também não tinha mais pretensão de seguir", completa. "Eu lido muito bem com a câmera, improvisos e gosto muito de lidar com as pessoas."

Desde que deixou a casa, na última terça-feira, 13, o ex-BBB equilibrou seu tempo entre os compromissos e entrevistas da Globo, mas também aproveitou para curtir o Carnaval, conectar com os foliões e até mesmo com os famosos —já tendo conhecido até a cantora Anitta (30).

Ele diz que a maioria das mensagens que recebe são de pessoas dizendo o quanto ele era querido, e que ele caiu em um Paredão errado. Marcus foi eliminado com 84,86% dos votos, em uma disputa contra Davi (21) e Isabelle (31).

"Demorei muito para conseguir entrar e eu sempre quis participar do jogo. Mas, vivi ao máximo todas as oportunidades que eu tive ali.Consegui acertar e prever muita coisa que ia acontecer. Me senti frustrado, mas foi um fechamento de um ciclo muito bonito", garante.

Durante sua passagem pelo reality, Marcus foi o único a alertar outros confinados, como Yasmin Brunet (35) e Wanessa (41), sobre o tratamento com Davi. Ele explica que a atitude já o acompanha há tempos, e que costuma conversar com os amigos e familiares quando vê alguma posição errada. "Eu converso com todo mundo, digo a verdade, assim como eu gosto que façam comigo."

Sobre o jogo, ele afirma que não mudaria muito de sua postura. Marcus já tinha opiniões corretas sobre as atitudes que o público desaprova e o favorito da edição até o momento. Apesar disso, o ex-brother afirma que iria pensar mais em si mesmo, sem tentar ajudar tanto os outros competidores, como o que aconteceu na Prova do Líder em que Lucas Henrique (29) venceu.

Mesmo tendo deixado o programa antes do top 10, Marcus afirma ter apenas gratidão pela experiência que viveu. Agora, ele pretende focar a mudança de carreira, e assegura que está aberto para todas as oportunidades no meio da comunicação. "Sou muito grato à direção do programa. Vivenciar o BBB é algo maravilhoso, eu fui de coração."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE MARCUS VINICIUS, ÚLTIMO ELIMINADO DO BBB, NO INSTAGRAM: