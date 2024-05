Beatriz do BBB 24 está em negociação com o Fantástico? Entenda

Em contato com a CARAS Brasil, equipe da Globo comenta sobre negociação de Beatriz Reis para ter um quadro no Fantástico

Nos últimos dias surgiram rumores de que Beatriz Reis (23), participante do BBB 24, está em negociação com o Fantástico, revista eletrônica dominical da TV Globo. A ex-comerciante ficaria responsável por um novo quadro dentro da atração. Será que procede? Entenda.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Globo não confirma essa informação. Eles reforçaram que não existe nada previsto com a ex-BBB para o Fantástico, muito menos um novo quadro dentro da atração.

Segundo as últimas notícias, Beatriz teria um espaço dentro da revista eletrônica da TV Globo. Ela ficaria responsável pelo quadro Me leva, Brasil. A emissora estaria planejando explorar o perfil popular da ex-BBB.

De acordo com o rumores, a ideia é que Beatriz viaje o país e mostre a diversidade e criatividade do comerciante brasileiro. O formato do quadro ainda está sendo montado pela equipe responsável, mas a emissora, supostamente, deseja colocá-lo no ar enquanto o acordo de exclusividade com Beatriz Reis ainda estiver em pé. Porém, em contato com a CARAS Brasil, a Globo nega essas informações.

MUDANÇAS NO FORMATO

Também saiu na mídia que o Fantástico terá um novo formato. Entre as mudanças, foi noticiado que a jornalista Maju Coutinho (45), apresentadora do programa, seria substituída por Maria Beltrão (52), buscando trazer um formato mais dinâmico.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da Globo esclarece que essa informação não procede! A emissora não tem interesse em substituir Maju Coutinho. Com isso, o programa deve continuar do jeito que está, sem nenhuma alteração no quadro de apresentadores.

De acordo com os rumores, o objetivo da Rede Globo é trazer de volta o antigo formato do Fantástico, apresentado por um jornalista e uma jornalista. Em conversa com a CARAS Brasil, eles também reforçaram que o programa não pretende passar por uma reformulação no quadro de apresentadores.