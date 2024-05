Vídeo de Davi questionando sobre Matteus no Sul repercute: 'Cadê?'

Causou polêmica! Vídeo de Davi perguntando onde estaria Matteus ao chegar no Sul no país repercute e divide opiniões; veja o momento

Nos últimos dias, o campeão do BBB 24Davi resolveu se deslocar para o Rio Grande do Sul para virar voluntário e ao chegar em um aeroporto no Sul, o baiano causou ao questionar onde estaria seu colega Matteus, que é gaúcho e está fazendo uma vaquinha para ajudar os desabrigados.

O vídeo do momento foi feito por uma fã, que estava no local esperando ansiosamente pela chegada do ex-motorista de aplicativo. Ao vê-lo, a moça compartilhou sua emoção e Davi perguntou: "Cadê o Matteus?".

A frase do campeão do reality show não soou bem e dividiu opiniões na internet. "Mateus arrecadou milhões, que fique claro", escreveram sobre a vaquinha feita pelo gaúcho com a ajuda de outras pessoas. "Mas por que ele perguntou do outro, gente?", dispararam outros.

Ainda nesta quinta-feira, 09, Davi começou o dia em Canoas e pedindo mais doações para comprar mais uma carreta de água e uma de cestas básicas. O ex-BBB se gravou ajudando em uma cozinha de hospital e recebeu o apoio da jornalista Sonia Abrão.

Davi revela seu objetivo no Rio Grande do Sul

Ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, o baiano foi questionado por um integrante da equipe de Leo Dias qual seria seu intuito de ir até o Sul.

Com experiência por ter sido do exército, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntário e fazer o que estiver ao seu alcance. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.