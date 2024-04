BBB 24: Beatriz se irrita e abandona brincadeira com brothers: "Fica difícil"

Em momento descontraído no BBB 24, Beatriz se irrita e abandona brincadeira com outros brothers na área externa; confira!

Há poucas horas de descobrir o resultado do Paredão, os cinco participantes que permanecem no BBB 24 decidiram brincar entre si para descontrair. No entanto, Beatriz não estava se divertindo nem um pouco com a brincadeira e acabou se irritando com os outros brothers.

Nesta tarde de quinta-feira, 11, o top 5 decidiu brincar de bola na área externa da casa, mas ninguém passava a bola para Bia na brincadeira. Chateada, a vendedora do Brás decidiu abandonar o jogo e saiu irritada no meio da partida.

"Vai Bia!", disse Matteus ao jogar a bola para a sister. "Vocês não jogam pra mim. Aí fica difícil, né?", disparou Beatriz, que logo devolveu a bola e saiu batendo os pés. "Vem Bia", pediu Isabelle para a sister retornar. "O que foi Bia?", questionaram Davi e Matteus, que foram ignorados.

Na web, os internautas reagiram à atitude. "Sabe que a câmera não filma quem não tá com a bola", disse um. "É impressionante a dificuldade da Beatriz em não ser o centro das atenções...", disparou outro. "Infantil, mimada e egoísta", opinou mais um.

O momento que Beatriz se irrita porque nao jogaram a bola pra ela



pic.twitter.com/zQvhTq39dn — Dantas (@Dantinhas) April 11, 2024

Beatriz canta louvor poucas horas antes de resultado do Paredão

Beatriz acordou causando na casa do BBB 24 nesta quinta-feira, 11. Emparedada, a sister corre grande risco de ser eliminada em competição contra Davi e Isabelle. Preocupada com o possível resultado, a vendedora do Brás amanheceu cantando louvores e causando muitas risadas nos internautas.

Ainda de pijama, Bia ajoelhou no sofá do reality show da Globo e começou a colocar a voz para jogo com os braços para cima. Pouco depois, ela continuou com sua sessão música ao se deitar no sofá. Com empolgação, a sister arrancou diversas reações da web com o ato.

"Beatriz na espera de um milagre", escreveu um internauta no X, antigo Twitter. "Tá com medo de sair, coitada", disse outro. "Ela já sabe que vai rodar", disparou mais um.