BBB 24: Beatriz canta louvor poucas horas antes de resultado do Paredão

Com risco de ser eliminação, Beatriz canta louvor poucas horas antes de resultado do Paredão e web reage; confira!

Emparedada, Beatriz corre grande risco de ser eliminada do BBB 24 nesta quinta-feira, 11. Preocupada com o possível resultado, a vendedora do Brás amanheceu cantando louvores e causando muitas risadas nos internautas.

Ainda de pijama, Bia ajoelhou no sofá do reality show da Globo e começou a colocar a voz para jogo com os braços para cima. Pouco depois, ela continuou com sua sessão música ao se deitar no sofá. Com empolgação, a sister arrancou diversas reações da web com o ato.

"Beatriz na espera de um milagre", escreveu um internauta no X, antigo Twitter. "Tá com medo de sair, coitada", disse outro. "Ela já sabe que vai rodar", disparou mais um.

Após conquistar seu lugar no top 5 do BBB 24, Beatriz enfrenta o paredão contra Davi e Isabelle, que são aliados desde o início do programa.

beatriz na espera de um milagre pic.twitter.com/Z2h9qwOIOE — adrielle (@adrielletuitta) April 11, 2024

Ela já sabe que vai rodar kaakkakakakakakkaa — Carol #BBB24 (🚗) (@rocalo23) April 11, 2024

Ta com medo de sair coitada kkkk — baiano (@BaianoSt0) April 11, 2024

Beatriz pressente eliminação após notar detalhe em festa

Apesar de ter afirmado várias vezes que não se imagina deixando o reality show, Beatriz parece estar se preparando para uma possível eliminação do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quinta-feira, 11, a sister emparedada teve um pressentimento sobre o fim de sua estadia no programa ao notar um detalhe inusitado durante a festa.

Após aproveitar mais uma noite e se divertir com seus colegas de confinamento, Beatriz e Matteus conversavam na sala da casa mais vigiada do Brasil. Durante o papo sobre o evento, a vendedora compartilhou com ele que essa seria sua última festa. O motivo? Ela percebeu que sua música preferida, que sempre é tocada, ficou de fora da setlist desta vez.

Assim que notou a ausência da canção, Beatriz lamentou sua eliminação: “Ai, Matteus… Não tocou ‘Tá Escrito’. Foi minha última festa”, disparou. Alane ouviu parte da conversa e tentou tranquilizar a amiga: "Para com isso. Tocou uma música de todo mundo", disse a bailarina. "Do Davi tocou mais de uma. Ele pode ser o favorito", a vendedora apontou favoritismo do público.