BBB 24: Beatriz pressente eliminação após notar detalhe em festa: ‘Minha última’

Emparedada, Beatriz pressente que vai ser eliminada e aponta brother favorito do público após notar detalhe inusitado em festa no BBB 24

Apesar de ter afirmado várias vezes que não se imagina deixando o reality show, Beatriz parece estar se preparando para uma possível eliminação do Big Brother Brasil 24. Na madrugada desta quinta-feira, 11, a sister emparedada teve um pressentimento sobre o fim de sua estadia no programa ao notar um detalhe inusitado durante a festa.

Após aproveitar mais uma noite e se divertir com seus colegas de confinamento, Beatriz e Matteus conversavam na sala da casa mais vigiada do Brasil. Durante o papo sobre o evento, a vendedora compartilhou com ele que essa seria sua última festa. O motivo? Ela percebeu que sua música preferida, que sempre é tocada, ficou de fora da setlist desta vez.

Assim que notou a ausência da canção, Beatriz lamentou sua eliminação: “Ai, Matteus… Não tocou ‘Tá Escrito’. Foi minha última festa”, disparou. Alane ouviu parte da conversa e tentou tranquilizar a amiga: "Para com isso. Tocou uma música de todo mundo", disse a bailarina. "Do Davi tocou mais de uma. Ele pode ser o favorito", a vendedora apontou favoritismo do público.

Beatriz: “Ai, Matteus… Não tocou ‘Tá Escrito’. Foi minha última festa…” pic.twitter.com/PK57WADSQy — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 11, 2024

Vale lembrar que Beatriz já cometeu uma gafe ao pedir para tocar 'Tá Escrito' em outra festa do reality. Isso porque ela pediu para Xanddy Harmonia cantar a canção, quando, na verdade, a música é de Xande de Pilares. Mesmo não sendo o autor da música, o artista interrompeu sua apresentação para atender ao pedido da vendedora.

Xanddy ainda fez questão de brincar com Beatriz: “Peraí que rolou um pedido inusitado aqui. Meu xará, Xande de Pilares, minha sogra, véi. Mas eu amo essa música. Você quer tá escrito? Tá escrito minha? Olha, ainda bem que foi meu xará Xande de Pilares porque outro dia me confundiram com Sandy e Junior. Foi mais difícil”, o cantor se divertiu com a gafe.

Ao perceber que sua música tema foi deixada de fora, Beatriz começa a especular sobre uma possível eliminação. Vale destacar também que ela está enfrentando o paredão ao lado de Davi e Isabelle. Na reta final do reality show, que está em 'modo turbo', o resultado da berlinda será anunciado nesta quinta-feira, 11, ao vivo por Tadeu Schmidt.

Beatriz recebeu pedido inesperado de Lulu Santos:

A madrugada desta quinta-feira, 11, foi bastante especial para os brothers do BBB 24, da Globo. Em clima de reta final, eles aproveitaram a festa do Top 5 e foram surpreendidos com a visita do cantor Lulu Santos. Ao longo do evento, a sister Beatriz fez um breve desabafo a respeito de um comentário em tom de brincadeira feito pelo artista.