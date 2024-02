BBB 24: Beatriz comete gafe com pedido no show de Xanddy: “Me confundiram”

Que constrangimento! Beatriz divide opiniões após fazer ‘pedido inusitado’ durante apresentação de Xanddy em festa do BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 01, Beatriz protagonizou um momento inusitado e dividiu opiniões entre o público durante a festa no Big Brother Brasil 24. A vendedora cometeu uma gafe ao fazer um pedido para o cantor da atração, Xanddy Harmonia. É que ela acabou confundindo o artista e pediu uma música de Xande de Pilares.

No palco do reality show, Xanddy foi surpreendido ao ouvir a sister solicitar a canção 'Tá escrito', que é da autoria de seu xará. Mesmo não sendo o autor da música, o artista interrompeu sua apresentação para atender ao pedido da vendedora. Mas antes de fazer o cover, Xanddy fez questão de brincar com Beatriz, que ficou constrangida após a gafe.

“Peraí que rolou um pedido inusitado aqui. Meu xará, Xande de Pilares, minha sogra, véi. Mas eu amo essa música. Você quer tá escrito? Tá escrito minha? Olha, ainda bem que foi meu xará Xande de Pilares porque outro dia me confundiram com Sandy de Sandy e Junior. Foi mais difícil”, o cantor brincou, já acostumado com a confusão de nomes.

Após o breve discurso, Xanddy soltou a voz com a música do xará, e a vendedora não conteve a empolgação. Beatriz deixou o constrangimento de lado e se divertiu muito, como de costume durante as apresentações no reality show da Globo. Mas, o pequeno mico da sister ganhou destaque e repercutiu nas redes sociais.

A atitude da sister dividiu opiniões entre o público do programa. Alguns deram gargalhadas com a situação, enquanto outros apontaram que o erro poderia ter sido proposital: “Protagonista da edição, quem não gostar, aperta o botão”, disse uma admiradora. “Xanddy é um dos Pilares do Samba da Bahia. Tá valendo!”, outra fez piada. “Muito forçada”, outro detonou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale mencionar que antes da festa, Beatriz também surpreendeu com outra atitude inusitada. É que a vendedora decidiu improvisar um top usando um saco de lixo para participar da festa. Animada, ela explicou sua invenção: "Eu queria criar um look. Eu gosto de fazer isso na minha casa, mas aqui só tem saco de lixo para criar", disse aos colegas de confinamento.

Beatriz fez um top com saco de lixo: "Eu gosto dessa coisa diferente." #BBB24pic.twitter.com/OiHJilmdWT — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 31, 2024

Vídeo de Beatriz trabalhando no camelô viraliza:

Além da gafe envolvendo Xanddy, outro registro de Beatriz viralizou nas redes sociais recentemente. Depois que a sister se emocionou ao receber sua barraca, alguns internautas resgataram um vídeo em que ela aprece mostrando sua rotina de trabalho. No registro, Bia apareceu bem novinha desmontando sua barraquinha de vendas ao final de um longo dia de trabalho durante um feriado.