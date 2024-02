BBB 24: Beatriz faz biquíni de saco de lixo para festa; Confira resultado

Bia revelou adorar customizar roupas e fez um top de saco de lixo para curtir a festa de hoje no BBB 24

Beatriz surpreendeu ao improvisar um top de saco de lixo para a festa do Big Brother Brasil 24, que acontece na noite desta quarta-feira, 31.

No Quarto Fada, os brothers estavam se arrumando para a festa dessa noite, que terá Gloria Groove e Xanddy como atração, quando a vendedora chegou animada para mostrar sua invenção.

"Eu gostei", disse a vendedora exibindo o top customizado e dando risada. "O que é isso, Beatriz?", questionou Giovanna. "Só o verde que não...mas eu gostei do preto", opinou Bia. "Isso é com a sacola de lixo?", perguntou Michel.

A sister explicou que adora customizar roupas em sua casa: "Eu queria criar um look. Eu gosto de fazer isso na minha casa, mas aqui só tem saco de lixo para criar".

"Por que não descasca uma laranja e coloca aqui?", perguntou Matteus. "Amiga, eu gostei do preto", afirmou Alane.

Após Raquele perguntar se o seu top já não era preto, Beatriz explicou que ela queria criar algo diferente. "Uma vez eu fiz uma roupa com uma cortina da minha mãe. Eu piro na minha casa. Eu adoro customizar roupa. Eu gosto de inventar coisa", revelou. "Aqui eu não tenho tecido, brilho para poder...se não, eu ia fazer loucuras", contou.

No Twitter, os internautas comentaram o assunto. "Ela é especial!", disse uma. "Arrasou no look", falou outra.