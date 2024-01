BBB 24: Vídeo de Beatriz trabalhando no camelô viraliza na web: "Tem que ralar"

Após chorar ao relembrar o passado em dinâmica do BBB 24, Beatriz viraliza na web com um vídeo antigo trabalhando no camelô; confira

Beatriz, participante do BBB 24, viralizou na internet com um vídeo antigo gravado durante sua rotina de trabalho. O registro chamou a atenção do público logo após uma dinâmica no reality show da Globo na tarde desta terça-feira, 30. Na ocasião, os participantes receberam itens que fazem parte de sua história e a vendedora não conseguiu conter a emoção ao receber sua barraca de camelô com a qual trabalhava no bairro paulista do Brás.

Nas redes sociais, os internautas resgataram um vídeo da sister durante sua rotina de trabalho. No registro, Beatriz apareceu bem novinha desmontando sua barraca de vendas ao final de um longo dia de trabalho durante um feriado. "Gente, meu feriado tá sensacional!", brincou a vendedora no vídeo.

Em seguida, sua amiga, que estava por trás das câmeras, mencionou seu sonho de seguir na carreira de atuação. "Fala aí, atriz. Para chegar lá, tem que ralar muito. Montar banca, dobrar lona", disse a pessoa, que caiu na risada com Beatriz, que trabalhava no Brás para sustentar seu desejo em ser artista.

O vídeo da Beatriz novinha no Brás trabalhando como camelô serve para as pessoas que insistem em dizer que ela é forçada e que finge ser pobre. Sim, tem muita gente que acha isso dela. #BBB24pic.twitter.com/0xJLE1kJM9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 30, 2024

Beatriz chorou ao receber sua barraca no BBB 24

Durante a dinâmica do BBB 24 nesta terça-feira, 30, Beatriznão conteve as lágrimas e caiu no choro ao receber sua barraca de camelô na casa mais vigiada do Brasil. Com isso, ela dividiu com os outros participantes sua história com o item, que faz parte de sua rotina de trabalho.

"A sujeira nos ferros, tudo de onde eu vim. A barraca significa tudo para mim, camelô, rua, porque foi onde consegui pagar meu teatro, me formar como atriz, foi onde consegui compreender essa alegria dentro de mim", disse ela, enquanto era ouvida pelos outros brothers. "A gente pode parecer forçada, exagerada, mas é uma alegria que não cabe dentro de mim", reforçou.

A sister ainda explicou que a barraca faz parte de sua trajetória e de sua família. "Eu aprendi isso na rua, correndo do rapa e enfrentando um monte de obstáculos. As pessoas falam assim 'ah, você é filha de pobre, não vai ser atriz, não vai conseguir realizar seu sonho', e a minha família veio disso. Minha mãe estava comigo na barriga e já vendia fruta. A barraca significa tudo para mim", garantiu.

"Sempre falei lá fora: 'Ah, se essas barracas falassem, se esses ferros falassem'... Ia dizer muita coisa, porque tem muito significado, a rua é tudo para mim, é tudo. Se Deus perguntasse o que eu queria ser de novo, onde eu queria nascer, eu escolho a mesma família, a mesma barraca", finalizou a sister bastante emocionada.