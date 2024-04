Ex-BBB Deniziane revela se está arrependida do affair com Matteus

Ex-BBB Deniziane, a Anny, conta se já conversou com Matteus após a final do BBB 24 e se está arrependida do affair

Após a grande final do BBB 24, Deniziane, a Anny, foi para a festa da produção do reality show no Rio de Janeiro e encontrou a imprensa na porta do local. Lá, ela comentou sobre o affair que teve com Matteus no início do reality show - já que agora ele está ficando com Isabelle.

Ela foi questionada se está arrependida de ter ficado com ele no programa e abriu o jogo. "Não tem como me arrepender sem saber o futuro. Eu agi com o que eu sentia naquele momento. Não tenho nenhuma rixa com ela [Isabelle] e nem com ele. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo do dois", disse ela ao portal Leo Dias.

Então, ela ainda disse que não teve tempo de conversar com Matteus. "Cumprimentei eles e ainda não tivemos tempo de conversar", afirmou.

Matteus falou de Deniziane após a final

Vice-campeão do BBB 24, da Globo, o brother Matteus relembrou o seu relacionamento com Deniziane no início do Big Brother Brasil. Em participação no programa Bate-papo BBB, ele comentou que pretende conversar com Deniziane sobre o que eles viveram lá dentro.

Matteus contou que quer se desculpar com ela e relembrou como foi vê-la ser eliminada. “Me doeu muito a hora que ela saiu. Eu me senti culpado. Ela disse que não queria se envolver com ninguém e também fui com o intuito de não ficar com ninguém. Entrar aqui envolve muita coisa e eu colocar isso em risco. Lá você não tem a resposta de nada”, contou ele.

E completou: "Eu quero conversar com ela. Quero pedir perdão, me desculpa se eu fiz alguma coisa para te prejudicar”.

Hoje em dia, Matteus está ficando com Isabelle. Os dois chegaram juntos até a final e eles querem conversar sobre o futuro do romance deles.