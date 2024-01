Ex-BBB Bruno Gaga faz reflexão sobre Vanessa Lopes no BBB 24 e afirma: 'Empatia seletiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-BBB Bruno Gaga relembrou desistência do BBB 23 e avaliou reação do público ao caso de Vanessa Lopes, no BBB 24

Segunda pessoa da história do Big Brother Brasil a apertar o botão da desistência, Bruno Gaga avalia que a saída de Vanessa Lopes do BBB 24 gerou uma onda de empatia que ele não viu quando ele passou por algo parecido. Em entrevista à CARAS Brasil, o alagoano lamentou que a ex-sister tenha vivenciado problemas de saúde mental no jogo e refletiu sobre a reação do público.

"Estava na estrada indo pra Maceió quando vi nas redes sociais sobre a desistência dela, parece que estava revivendo tudo aquilo que vivi há um ano atrás. Até hoje essa ferida ainda não cicatrizou, era meu maior sonho estar ali e do nada virou meu pesadelo", conta.

Durante o BBB 23, Bruno apertou o botão após sofrer uma série de crises de ansiedade, algo que até então ele nunca havia sofrido. Apesar de ter se apresentado como um rapaz divertido e animado, ele acabou se vendo retraído durante o confinamento, o que fez ele desistir de sua participação.

Mas diferente da ex-sister, que acabou comovendo parte dos telespectadores do reality por seu estado emocional, Bruno sofreu com críticas, memes e muito deboche. "Esse meio tem muita seletividade, a saída dela gerou uma comoção, acho que por ser camarote, rica e famosa, ter seus 40 milhões de seguidores", diz.

"Eu era pipoca, pobre, desconhecido desse mundo virtual. Isso só mostra a empatia seletiva, entre quem é acolhido ou não. Nesse tempo aqui fora vi muito que nesse meio virtual vale quem tem mais números, mídia e fama. O tratamento é diferente, essa é a realidade, infelizmente", completa.

Nas últimas temporadas do reality global aconteceram, pelo menos, uma desistência com base em problemas envolvendo a pressão do jogo e saúde mental. Para o alagoano, um dos fatores mais importantes para se manter no programa, é entrar sabendo dos riscos e probemáticas envolvendo psicológico.

"Quem decide entrar ali não tem noção da pressão que é o jogo e o convívio com pessoas desconhecidas, a gente sonha tanto em entrar na casa, mas nem passa na nossa cabeça como é difícil o convívio. Fora que vocÊ entra com receio de errar e ser cancelado aqui fora, a gente se sente muito cobrado. Quando entrei ali nunca tive ansiedade na minha vida, desencadeou lá por isso", finaliza.

Por conta dos gatilhos emocionais que o BBB ainda lhe causa, Gaga decidiu não acompanhar o programa como sempre gostou. Agora com um certo distanciamento, ele acredita que o prêmio final deve ficar com os pipocas Davi e Beatriz. Já sobre os camarotes, ele acha que Rodriguinho deve sair: "Tá se queimando mais que brasa da fogueira com falas e atitudes uó. Já está na hora de vazar".