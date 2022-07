Ex-BBB Arthur Picoli rasga elogios para Mel Maia e abre o jogo sobre ter ficado com a atriz

O participante do BBB 21, Arthur Picoli revelou que ficaria novamente com a atriz Mel Maia

Na última terça-feira, Arthur Picoli (28) abriu o jogo sobre sua ficada com Mel Maia (18) e ainda rasgou elogios para a atriz.

O ex-BBB pontuou que Mel o ajudou quando ele passou por um cancelamento devido a diferença de idade entre ele e a atriz.

“A Mel Maia é uma menina muito maneira e madura para a idade dela. Ela é uma pessoa que sempre teve uma empatia muito grande por mim. Quando passei por um momento de cancelamento, foi ela quem me deu o maior apoio. Isso é muito raro de encontrar no nosso meio. Então, não tem como não ter gratidão”, contou Arthur para a revista Quem.

O participante do BBB21 ainda revelou se ficaria de novo com a atriz. “Foi da hora ficar com ela. A Mel é uma querida e tenho um carinho muito especial por ela. Mas, independente de qualquer coisa, ela é minha amiga. A gente ficou, mas a amizade está em primeiro lugar”, comentou.

Arthur também falou sobre o momento em que está na sua vida pessoal e profissional. “Estou na minha melhor fase, tanto de dependência financeira, quanto pessoal mesmo. Não esquento mais a cabeça com o que as pessoas pensam e falam de mim. Ou acham do que eu fiz, quem eu peguei ou não. Não levar essas coisas para o coração me fez ficar mais leve até mesmo para dar mais amor aos meus fãs”, disse.

No começo do mês, Mel Maia entregou que ficou com Arthur e elegeu o ex-BBB como o “mais gostoso” dentre suas ficadas.

