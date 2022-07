Mel Maia entrega 'ficada' com ex-BBB Arthur Picoli: "Mais gostoso"

Atriz Mel Maia surpreendeu internautas ao eleger Arthur Picoli como 'mais gostoso'

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 12h15

No último domingo, 03, a atriz Mel Maia (18) usou as redes sociais para compartilhar um desafio ao lado de uma amiga.

A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28).

No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".

O vídeo foi publicado no último domingo, 3, e já conta com mais de 9 milhões de visualizações. No post, Mel também elege quem é "mais sem noção"e o "pior beijo".

Veja o vídeo de Mel Maia: