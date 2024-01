Ex-BBB Aline Dahlen relembra conselho de Schwarzenegger: ‘Papa do fisiculturismo’

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Dahlen, que participou do BBB 14, revelou surpresas em academia de famosos e refletiu sobre momento profissional

Aline Dahlen, ex-BBB 14, tem unido sua carreira no fisiculturismo com a atuação internacionalmente. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista refletiu sobre seu momento atual de vida profissional, revelou surpresas em academia de famosos em Los Angeles, nos Estados Unidos, e relembrou conselho de Schwarzenegger: "Papa do fisiculturismo".

"Na academia que eu treino, tem o Arnold Schwarzenegger. Eu voltei a competir porque ele olhou para mim e falou: 'Você compete?'. Eu pensei 'gente, ele está falando comigo?', e respondi: 'Não mais'. Ele disse: 'Acho que você tem que voltar. Talento assim a gente não desperdiça'. E eu: 'Meu Deus!'. Aí eu resolvi, se o papa do fisiculturismo falou, vou voltar", compartilhou a ex-BBB, que treina na academia Gold's Gym, conhecida pela frequência de famosos nos EUA.

"Comecei a treinar nessa academia agora, quando fui para Los Angeles em agosto ou setembro de 2023. Fui para dar uma olhada, pensando, talvez, no fisiculturismo, mas não na carreira de atriz. Fui testar as coisas e deu muito certo, quando você está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas", acrescentou Aline Dahlen .

Após o conselho de Schwarzenegger e do retorno para os campeonatos, a ex-BBB recebeu uma proposta na mesma academia para voltar para a frente das câmeras com o longa 36 Hours, no qual interpreta Ana Harris, uma agente do FBI. "Eles estavam procurado uma atriz que fosse um pouco mais forte e eu ouvi a conversa. Fui apresentada para o diretor, marcamos uma reunião e, no final, ele disse que gostou muito de mim e que eu poderia dar vida para a personagem".

Para o futuro, Aline Dahlen explicou que vai tentar equilibrar a carreira na atuação com o fisiculturismo: "Vou tentar dar uma de Schwarzenegger. Não tenho pretensão de ser governadora ou entrar para a política, mas vou unir a carreira de atleta no fisiculturismo com a de atriz. Tem que ter disciplina, acho que tem tudo a ver".