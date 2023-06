Ex-BBB Aline Dahlen revela sequelas após uso de anabolizantes: "Não tem como reverter"

Em entrevista à CARAS, ex-BBB Aline Dahlen desabafou sobre sequelas de anabolizantes e revelou bastidores do fisiculturismo

A influenciadora Aline Dahlen, conhecida por participar do BBB 14, tem lutado contra a normalização do uso de anabolizantes no fisiculturismo. Em entrevista à CARAS Brasil, a moça revelou ter ficado com algumas sequelas após usar esteróides. "Não tem como reverter", disse.

Segundo a ex-BBB, ela decidiu deixar o esporte de lado após perceber que estava sofrendo com duras sequelas do uso de anabolizantes, como queda de cabelo, voz grossa e até mesmo ficando sem feminilidade, algo que ela sempre gostou.

"Eu comecei a ter quedas seríssimas de cabelo. Primeiro meu cabelo parou de crescer e depois eu estava com buracos no couro cabeludo. Falhas e quedas grandes de cabelo . E assim que eu percebi isso, eu parei com os hormônios e agora eu estou lutando para ver se meu cabelo volta ao normal", afirmou ela, que tomou seu primeiro anabolizante despretensiosamente após sugestão de amigos na academia.

" Tem alguns efeitos que, uma vez que eles chegaram no seu corpo, não tem como reverter. A voz mesmo, estou com ela mais rouca, parecendo que estou com um princípio de gripe . Acho que isso pode reverter e estou pensando em fazer fono, exercícios vocais para a voz voltar. Mas tem mulher que fica com pelo no peito e até barba", contou.

Longe dos torneios e campeonatos, Aline agora tem tentado seguir uma vida menos regrada e livre, depois de anos sofrendo com uma dieta rigorosa. Sem restrições, ela quer realizar desejos simples do dia a dia.

"Quero sair para jantar e comer uma massa à noite sem ficar com peso na consciência. Quero faltar a academia sem ficar me cobrando, me punindo. Eu quero ter um corpo bonito na praia e no vestido, porque eu estava indo para um caminho que o corpo no vestido era impossível ", confessou.

Apesar da insatisfação com o esporte, Aline não tem pretensão de sair de vez do mundo fitness: "Nunca vou deixar de ser atleta, vou continuar treinando, fazendo minha dieta e com o mesmo estilo de vida, porém não pretendo mais subir ao palco".

MEXEU COM A CABEÇA

No ano passado, Aline Dahlen passou por um momento decisivo em sua vida após desistir do reality Ilha Record, logo no início da temporada. Uma das participantes mais esperadas, ela acabou deixando muitas dúvidas nos telespecatadores. Segundo ela, os anabolizantes também mexeram um pouco com sua saúde mental.

"Eu iria começar a preparação para o campeonato mundial e eu acabei não podendo ir, por estar na Ilha Record. Eu estava super empolgada" , disse ela, assumindo que não estava em seu melhor momento pisicológico: "Foi um mix de sentimentos".

" Eu também estava apaixonada . Foi uma mistura. A cabeça estava meio doida por talvez ter interrompido a preparação e deixado meu sonho de lado. E também tinha um amor que eu estava conhecendo, me descobrindo. Então eu falei: 'Vou deixar meus dois amores (fisiculturismo e minha paixão de lado)'", revelou.

Um ano depois, Aline garante que não se arrepende de sua decisão e até começou a enxergar um lado positivo: " Acho que foi o time errado, mas no fim acho que foi bom, porque minha desistência atraiu muito holofote . Estava todo mundo esperando saber se eu tinha saído ou não. No fim foi um casamento que foi bom para ambos".