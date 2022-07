Ex-Ilha Record, Aline Dahlen revela que vive romance com uma mulher

Aline Dahlen fala do seu relacionamento com uma mulher após desistir do reality show Ilha Record

A ex-Ilha Record e ex-BBB Aline Dahlen está apaixonada! Após desistir do reality show Ilha Record e pedir para sair da atração, ela contou que está vivendo um romance com uma mulher, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Segundo a publicação, ela está apaixonada por Milena Requião e o novo amor foi o responsável pela decisão dela de sair do programa. "Não tive nenhum problema com o jogo. Me adaptei de cara. Reality show é difícil de encarar e quem aceita o desafio sabe o que esperar. Minha questão era outra. Pensei muito antes de aceitar conversar sobre isso com alguém. Mas acho necessário pois pode ter mais gente enfrentando uma batalha parecida. Então vou explicar agora para você e para o público, Leo", disse ela.

E completou: "Eu saí da Ilha por amor. Me apaixonei e fui correspondida gigantemente! O termo “sofrer por amor” foi riscado do meu dicionário. Se você sofre… não é amor. E quem me mostrou isso foi uma mulher. O amor que eu sempre procurei em um homem, achei em uma mulher. Estava tudo muito recente… e eu sumi, fui para a Ilha. Não queria que ela pensasse que não estava sendo amada, correspondida, querida. Eu não poderia deixar minha felicidade ir embora com ela. Pensei muito e com toda a coragem do mundo… agi com o coração e fui atrás dela".

Desistência de Aline Dahlen

A saída de Aline Dahlen do Ilha Record foi anunciada na quinta-feira, 21, na Record TV. Após o anúncio na TV, a equipe dela deixou um recado especial sobre o assunto.

"Com um aperto no coração, informamos que Aline Dahlen encerrou sua trajetória no reality #IlhaRecord antes do previsto. Em sua curta participação, nossa raposinha mostrou que vai além do entretenimento: é uma mulher inteligente, astuta e que busca sempre solucionar problemas. Porém, mais do que isso, é exemplo de perseverança, atitude E DE CORAGEM", informaram.

E completaram: "Coragem pra ser, pra fazer, pra enfrentar, pra parar de investir sua preciosa energia de vida em algo que não está deixando-a fluir e principalmente, coragem pra saber o momento certo de parar, de recomeçar e de buscar ser feliz. Desistir nem sempre é fechar uma porta; é sinal de bravura. E essa sua atitude, Aline, só mostra o quanto estávamos corretos sobre você… Vem ser feliz aqui com a gente. Estamos te aguardando".

