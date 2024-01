Ex-BBB Aline Dahlen relembra fase difícil após morte da mãe: 'Período de tristeza'

Em entrevista à CARAS Brasil, Aline Dahlen falou sobre o retorno da carreira de atriz com filme internacional depois de dez anos de BBB

Aline Dahlen, que participou do BBB 14, retoma a profissão de atriz com o filme internacional 36 Hours, depois de trabalhar em novelas como Cobras e Lagartos e Pé na Jaca. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou sobre o retorno da carreira artística após dez anos do BBB e relembrou fase difícil depois de participação no reality e morte da mãe: "Período de tristeza".

"Nessa profissão de atriz, é um não atrás de outro, mas quando você recebe um porque você foi vilã no programa que, supostamente, é para mostrar a realidade, é muito difícil mudar essa imagem. Ouvi isso de umas cinco pessoas. Falei: 'Não tenho mais carreira, o que eu faço?'. Aí minha mãe morreu e eu entrei de cabeça no fisiculturismo. Estava em casa e afoguei as mágoas levantando bastante peso", compartilhou a ex-BBB e fisiculturista.

"Depois que minha mãe foi, passei por um período de tristeza, de 'o que eu vou fazer da minha vida?'. Estava meio perdida. Acho que ela também estava se ajeitando lá em cima. Agora que ela está bem, está cuidando da filhota dela aqui embaixo. Estou em uma fase boa da vida", acrescentou Aline Dahlen , que perdeu a mãe, Dona Ledi, por câncer em 2017.

Atualmente, a ex-BBB celebra o retorno de sua carreira como atriz no filme estadunidense 36 Hours como a personagem Ana Harris, mas promete equilibrar a profissão com os campeonatos de fisiculturismo. "Agora, é colher os frutos de longos anos de trabalho, tanto de estudo como de músculo. Estou bem feliz, vou deixar minha mãe lá no céu honradíssima".

