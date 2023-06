Ex-BBB Aline Dahlen abre o jogo sobre sexualidade e namoro discreto: "Demorei"

Em entrevista à CARAS, ex-BBB Aline Dahlen falou sobre relacionamento com Milena Requião e o motivo de ser discreta nas redes sociais

A influenciadora Aline Dahlen, do BBB 14, afirmou que não tem interesse em se promover através de seu relacionamento com Milena Requião, que permanece discreto há mais de um ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa abriu o coração e falou um pouco sobre a descoberta da sua sexualidade. "Demorei", disse.

"A gente às vezes tem medo de ir por um caminho porque acha que vai ser julgado ou que é errado, mas aí a gente acaba fugindo da nossa realidade e deixando nossa felicidade escapar. A gente tem que ser feliz, seja com homem, mulher ou trans", declarou.

"Demorei muito tempo para entender que a minha felicidade é estar ao lado de uma mulher e tá tudo bem. Talvez, se eu não tivesse normalizado isso quando eu fosse mais nova, eu estaria aí sofrendo e vivendo um relacionamento hétero tóxico até hoje. Tudo está certo se você estiver feliz", afirmou ela, que causou ao expor o mundo do fisiculturismo.

Segundo Aline, a paixão por Milena foi avassaladora e tem grande significado em sua vida, já que nunca havia se relacionado mais profundamente com outra mulher: "Eu já tinha dado um beijinho aqui e ali, mas nada muito sério. O primeiro beijo que dei em uma mulher foi em uma balada no Rio e eu estava na fila do banheiro. Isso tem muitos anos, depois nunca mais".

Focada em sua carreira profissional, Aline não faz parte do grupo de ex-BBBs que costuma usar as redes sociais para compartilhar detalhes de sua intimidade, o que desperta a curiosidade de muitos admiradores quanto a seu relacionamento com Milena: " Eu sou um pouco ciumenta, mas ela é bem mais. Então eu gosto assim, que permaneça assim. Mas a Milena é muito discreta, acho que isso é um dos motivos que faz dar certo. A gente se dá muito bem" .

"Eu não tenho problema nenhum em conversar e expor para eles, porque eu acho que quem gosta de você, torce por você. Independente com quem você esteja ou como você esteja. Mas tem aqueles curiosos e para esses eu digo: 'Leia a minha biografia'", brincou.

FAMÍLIA SEM PRECONCEITOS

Em meio às celebrações do Mês do Orgulho LGBTQIAP+, Aline contou que desde pequena sempre foi muito aberta à diversidade. Ela lembra que ter uma tia lésbica fez ela ter uma noção de amor e liberdade desde criança, algo que era orgulhosamente tratado com naturalidade por sua mãe.

"Eu tenho uma tia que eu amo de paixão e ela é lésbica, que já foi casada com uma mulher por mais de 20 anos. Lembro que as pessoas falavam para minha mãe: 'Não deixe ela andar com a Angela, porque ela vai virar sapatão'. E na época, minha mãe respondeu: 'Se minha filha quiser ser sapatão, não vai ser Ângela que vai influenciar ou não. E eu vou sempre estar do lado de minha filha'", relembrou.